Magyar Péter arra kérte Orbán Viktort, hogy két lopás és gyalázkodás között segítsen a hideg rászorulóin

2026-01-08 20:16:00 CET

A Tisza Párt elnöke a szociális tűzifakeret duplájára emelését, a közintézmények hajléktalanok előtti azonnali megnyitását várja a miniszterelnöktől, aki szerinte a most szombati Fidesz-kongresszuson kaviározásra és pezsgőzésre készül.

Kedves Orbán Viktor, két lopás és gyalázkodás között tessék kormányozni – eképpen szólítja fel csütörtök esti Facebook-videójában a miniszterelnököt Magyar Péter. Az ellenzéki vezető ezen a következőket éri: „Haladéktalanul emeljék fel az 5 milliárd forintos szociális tűzifakeretet a duplájára. Tudják, ez Mészáros Lőrincnek kétnapi keresménye, de több tízezer családnak a fűtött otthont jelentené. A farkasordító hidegben nyissák meg a közintézményeket az utcán élő honfitársaink előtt.”

A Tisza Párt elnöke felvet egy a magyar kormány előtt teljesen ismeretlen lehetőséget is. – Akár egyszer az életben saját pénzükön is segíthetnének több tízezer gyereknek és idős honfitársunknak, akik jéghideg lakásokban hajtják álomra a fejüket. Hazánkban évente 200-an szenvednek fagyhalált, sokan saját otthonukban. A következő napokban sok helyen mínusz húsz fok alatti hideg is várható. Az Orbán-kormány 2019 óta egy fillérrel sem emelte a szociális tűzifaprogramra biztosított keretösszeget, miközben a tűzifa ára azóta a duplájára nőt, 2010 óta megháromszorozódott – sorolta az ellenzéki politikus. Szerinte Orbán Viktor kormánya hetente annyi közpénzt pazarol el aljas, hazug propagandára, amennyit egy teljes év alatt a tűzifaprogramra szán.

– Miközben a Fidesz szombaton az adóforintjainkból tart kaviárral és pezsgővel flancos pártkongresszust, addig a Tisza több ezer önkéntese a saját pénzén több mint ezer tűzifát oszt szét a rászoruló és a kormány által magára hagyott családok között. Az önkénteseink az ország minden pontján segítenek a hólapátolásban, a szállításban és a bevásárlásban is – mondta Magyar Péter, aki szerint „Orbán Viktor janicsárjai” példát vehetnének az országos összefogásból, de inkább gúnyolják és gyalázzák a civilek önfeláldozó munkáját. Azt kívánom, hogy szombaton, a Fidesz flancos kongresszusán, a kaviár és a pezsgő között jusson eszébe, hogy szolgálatra, a magyar nép szolgálatára kapott felhatalmazást. Nem lopásra, nem urizálásra és végképp nem gyűlölködésre. Tudja, az óra ketyeg, a magyar nép ítélete közeleg. És ki mint vetett, azonképpen arat – bölcselkedett a Tisza Párt elnöke.