Hétfőn kezdődik a Keleti pályaudvar peronjainak átépítése, de a MÁV szerint nem lesz nagy káosz

2026-01-10 21:21:00 CET

A vasúttársaság állítja, hogy a déli körvasút építése miatt már elrendelt vágányzár miatt nem szükséges a forgalom érdemi korlátozása. Azonban a dunántúli vonatok, köztük nemzetköziek is február végéig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak.

Hétfőn, január 12-én kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, módosul a Keletit érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje – olvasható MÁV-csoport honlapján szombat késő délután megjelent közleményben, amely kitér arra, hogy a munkálatok és így a forgalmi változások is február 28-ig tartanak. Hétfőtől a 12. és 13. vágányok közötti peron átépítését kezdik meg akadálymentes magasperonná, ugyanis – magyarázták – Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a vonatok.

A MÁV december végén közölte, hogy nem értesült időben a Budapest–Belgrád vasútvonal kínai szerelvényeinek típusáról, így ismét le kell zárniuk a Keleti pályaudvart egy hónapra, hogy 300 millióból 25 centivel magasabb peronokat építsenek. – A déli körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessük el a peron akadálymentesítését, hiszen ebben az időszakban a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra – tájékoztattak most

Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak január 12. és február 28. között a Keleti pályaudvar helyett a Mecsek InterCityk, a kaposvári InterCityk – kivéve a Kaposvárról 16:00-kor induló Rippl-Rónai IC (IC 823), a soproni Scarbantia, valamint a szombathelyi Savaria, Dráva és Mura InterCityk – kivéve a Szombathelyről 19:10-kor induló Savaria IC (IC 921), a Keletiből munkanapokon 16:01-kor és 18:01-kor, valamint péntekenként 15:01-kor Győrbe induló G10-es (9304, 9314, 9308), a Szombathelyről vasárnaponként 15:04-kor a Keletibe érkező Rába InterRégió (19203), a Hegyeshalomból 4:57-kor a fővárosba induló sebesvonat (9309).

„Fontos, hogy január 12. és február 28. között a Ferencváros és Kelenföld szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend. A munkálatok ideje alatt a Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak, a menetrendjük ezenkívül nem módosul. A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál lévő kapuját lezárjuk február végéig A 9-11. vágányok megközelítése ebben az időszakban a Kerepesi út felőli, akadálymentesen is megközelíthető fogadócsarnokon (troli megálló mellett), vagy a főbejáraton és az aluljárószinten át lehetséges” – hívták fel a figyelmet.

Emellett további forgalmi változások is jönnek, amely már a most vasárnapot is érintik:

Január 11-én a Pécsről 17:14-kor és 19:14-kor induló Mecsek InterCity (IC 801, IC 811) és a Sopronból 20:21-kor induló Scarbantia InterCity (IC 1991) már csak Kelenföldig közlekedik.

Január 20-án, 21-én, 23-án, 24-én, 26-án, 27-én és 29-én az utolsó Budapestre tartó Railjet (rjx 261) utasait Budapest Kelenföld és a Keleti pályaudvar között pótlóbusz szállítja.

Január 21-én, 22-én, 24-én, 25-én, 27-én és 28-án a Keleti pályaudvarról 6:40-kor Zürichbe induló Railjet (rjx 162) csak Kelenföldtől közlekedik.

Március 1-jén a Keleti pályaudvarról 5:53-kor és 7:53-kor Pécsre induló Mecsek InterCity (IC 800, IC 802), valamint a Keleti pályaudvarról 7:13-kor Sopronba induló Scarbantia InterCity (IC 982) még csak Kelenföldről indul.

Január 12-én és 13-án, illetve február 2-tól munkanapokon a Kőbánya-Kispestről 8:57 és 15:57 között Dunaújvárosba induló Z42-es vonatok, valamint a Dunaújvárosból 7:32 és 14:32 között Kőbánya-Kispestre induló Z42-es vonatok csak Dunaújváros és Kelenföld között közlekednek. Kőbánya-Kispest és Kelenföld között az óránkénti kapcsolatot a megszokott menetrend szerint közlekedő G43-as járatok biztosítják.

Január 21-én, 22-én, 24-én, 25-én, 27-én és 28-án a Székesfehérvárról 4:14-kor induló G43-as vonat (3519) csak Kelenföldig közlekedik.

„A változó menetrendek miatt javasoljuk, ne megszokásból induljanak útnak, utazásukat mindig tervezzék meg a naprakész menetrendi keresőkben: a MÁVPlusz applikációban, a MÁVPlusz.hu és a jegy.mav.hu oldalunkon. A munkálatok üteméhez igazodva az év folyamán többször is módosul a menetrend az érintett vonalakon, ezekről későbbi közleményekben adunk tájékoztatást – tette hozzá a MÁV-csoport.