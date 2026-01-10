Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy futballszakértő pártfőtitkár, akinek a csapata kieső helyen áll

Orbán Viktor;rászorulók;hideg idő;Fidesz-kongresszus;fényűzés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-10 20:52:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint visszás, hogy a nagy hidegben ezrek az után, tízezrek otthonaikban fagyoskodnak, a Fidesz mégis egy nagy, fényűző pártkongresszust tartott.

Miközben sokezer honfitársunk az utcán küzd a túlélésért a farkasordító hidegben, miközben sok tízezer családnak nincs elegendő tűzifája mínusz húsz fokban, miközben a Tisza önkéntesei, civilek ezrei egész nap a hidegben és a hóban próbálnak segíteni a rászorulóknak, addig a Fidesz fényűző pártkongresszust tartott közpénz százmillióiból – foglalta össze a szombati nap tanulságát a maga részéről Magyar Péter a kormánypárt jelöltállítására reagáló Facebook-posztjában és videójában. A Tisza Párt elnöke, aki az Orbán Viktorhoz intézett, neki címzett posztban pártfőtitkárnak nevezte a miniszterelnököt, összehasonlította az ellenzéki jelöltválasztást, akikről emberek szavazhattak a Fideszével, ahol Orbán jelölte ki személyesen a jelölteket, akik neki szavazógépként tapsolnak.

Ön is tudja, hogy ennek vége van, az ön dicstelen korszaka lezárult. Ön is tudja, hogy Magyarország és a magyar emberek ennél biztosan többet érdemelnek. A biztos választás pedig nem a Fidesz, hanem a működő és emberséges Magyarország – emelte ki az ellenzéki politikus. – A futballzakértő miniszterelnök pontosan tudja, hogy egy jó csapaton sosem kell változtatni. Az, hogy a Fidesz jelöltjeinek felét le kellett cserélni, annyit tesz, hogy a csapat kieső helyen áll. Csakhogy a cserék már megkésettek. Ráadásul az edző és a mentalitás a régi. Ha egy csapatnál a levegőt is kilopják a labdából, akkor ott nem lesz bajnokavató – mondta Magyar Péter, aki az MSZMP végnapjaihoz hasonlította a kormánypártnál történteket.

– Egy valóságtól elszakadt, korrupt, saját hazugságaiba belezavarodott pártbizottság ülését néznénk – jellemezte a kora délután kezdődött Fidesz-kongresszust az ellenzéki vezető, megjegyezve, hogy az amerikai és izraeli kampánytanácsadók, akiket nyilván a magyarok fizetnek, olyan távol vannak a valóságtól mint Orbán Viktor zebrái a szavannáktól. Itt utalt „biztos választás” fideszes szlogenre, amelynek domainjét, ahogy arról mi is beszámoltunk, lefoglalta a Tisza Párt. – Létrehoztunk egy honlapot, hogy segítsünk minden magyarnak eldönteni, hogy mennyire biztos választás a Fidesz – mondta, és ahonnan szerinte kiderül, hogy a Fidesz legfeljebb az orbáni oligarcháknak biztos választás és egyben biztos lejtmenet a magyar embereknek.

Biztos, hogy ez volt Orbán Viktor utolsó pártkongresszusa miniszterelnökként. Tavasszal a magyar emberek leváltják ezt a korrupt, haszonleső, gyűlölködő kormányt. Biztos, hogy a TISZA-kormány a jó dolgokat megtartja, az Orbán-kormány bűneit és hibáit pedig kijavítjuk és közösen egy emberséges, működő Magyarországot építünk – foglalta össze három mondatban Magyar Péter az álláspontját. Továbbá, hogy terveit tisztességes, hazafi képviselőkkel az ország házában, adócsökkentéssel, nyugdíjemeléssel, a gyermekvédelem rendbetételével, az egészségügy megmentésével, a vidék felemelésével, az uniós pénzek hazahozatalával és a féktelen korrupció megállításával képzeli el.