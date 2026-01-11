Több nő lett fideszes képviselőjelölt, mint négy éve, de az Attilák és a Gáborok együtt még mindig többen vannak

nők;Fidesz-KDNP;DK;képviselőjelöltek;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-01-11 10:34:00 CET

A Fidesz-KDNP szombaton bemutatott 106 képviselőjelöltje között összesen 14 nő van.

Bár idén kétszer annyi nő lesz egyéni képviselőjelöltje a Fidesznek, mint a 2022-es választáson volt, az arányuk még mindig elenyésző, a Tisza Párt több mint kétszer annyi nőt indít - írja a Telex.

Beszédes, hogy a Fidesz-KDNP szombaton bemutatott 106 képviselőjelöltje között összesen 14 nő van, ami a jelöltek 13,2 százaléka, ezzel szemben Gábor, illetve Attila nevű képviselőjelöltből 8-8 szerepel a Fidesz-listán. Igaz, négy éve ez a Gábor-, illetve Attila-mennyiség még külön-külön is elég lett volna, hogy többen legyenek, mint a nők, 2022-ben ugyanis még csak 7 nőt indított a Fidesz-KDNP.

A lap szerint a legtöbb női a Tisza Pártnál indul az idén, a nemi eloszlás a következőképpen alakul a főbb pártoknál:

Fidesz-KDNP: 92 férfi, 14 nő

Tisza Párt: 72 férfi, 34 nő

Mi Hazánk: 89 férfi, 17 nő

DK: 78 férfi, 28 nő

A négy párt jelöltjeit térképre téve a Telex arra jutott, hogy a körzetek több mint harmadában, 37 helyen egyetlen nő sem indul, és nincs olyan választókerület, ahol mind a négy pártnak női jelöltje lenne. Ha a kört a győzelemre esélyes két pártra, azaz a Fideszre és a Tiszára szűkítik, akkor 62 olyan körzet van, ahol mindketten férfi jelölttel indulnak és csak 4 olyan, ahol mindketten nővel.

A lap megjegyzi, hogy a magyar közéletben régóta kirívóan alacsony a nők részvétele: az Orbán-kormányban Varga Judit 2023. évi távozása óta egyetlen nő sincs, a 199 fős parlamentben pedig jelenleg összesen 31 nő ül, ami a képviselők 15,6 százalékát jelenti.