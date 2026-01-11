„Most őszintén: nem édesmindegy, mit válaszolok?” – Államtitkári feladatait megtartva indul a Fidesz képviselőjelöltjeként Takács Péter

Fidesz;képviselőjelölt;államtitkár;Takács Péter;

2026-01-11 11:47:00 CET

Az egészségügyi államtitkártól megkérdeztük, képes lesz-e a kampányfeladatok mellett a továbbiakban is száz százalékban ellátni az ágazatvezető feladatait.

A Fidesz szombati kongresszusán hivatalossá vált, hogy Pápán, a veszprémi 4. számú választókerületben a kormánypárt Takács Péter egészségügyi államtitkárt indítja egyéni képviselőjelöltként. Ennek kapcsán kérdéseket tettünk fel az érintetteknek. Az ágazatot felügyelő belügyminisztertől, Pintér Sándortól azt kérdeztük kezdeményezi-e az államtitkár felmentését, illetve Takács Péter szakkormányzati tevékenységének felfüggesztését tekintettel arra, hogy egy országgyűlési kampány folytatása ma már egy teljes embert kíván. Erre gyorsan jött a Belügyminisztérium kommunikációs főosztálytától a válasz: „A válasz egyértelműen nem”

Egyúttal az államtitkár képviselőjelöltnél is érdeklődtünk arról, hogy mit gondol a megnövekedő terheinek menedzselésről, megítélése szerint képes lesz-e a kampányfeladatok mellett a továbbiakban is száz százalékban ellátni az ágazatvezető feladatait. Ha könnyítésre lesz szüksége, akkor az államtitkári feladataiból mit és kinek tud ideiglenesen átadni?

Takács Pétertől ugyancsak gyorsan érkezett a némileg bővebb válasz: „Most őszintén: nem édesmindegy, mit válaszolok én erre a kérdésre? Úgyis le tetszik majd írni utána véleményként, hogy az egészségügy eddig is rossz volt, most meg aztán össze fog omlani (körülbelül százötvenedjére ebben a ciklusban), mert az ágazatvezető nem fog foglalkozni vele, hiába állítja. Mondjuk, ha logikai oldalról közelítek, még jó is lenne az ágazatnak, ha többet oda se szagolnék, nem? Hiszen köztudott, hogy én vagyok minden idők legrosszabb egészségügyi államtitkára. :)”