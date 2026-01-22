Válogatás a Népszava kedvenc 2025-ben készült képeiből – III. rész

2025-ben 1485 eseményen jártunk és 51 792 fotót készítettünk. Ott voltunk Hadházy Ákos demonstrációin, a Sziget Fesztiválon és a Bánkitó Fesztiválon. Követtük Magyar Péter és Orbán Viktor nemzeti ünnepi eseményeit. Ellátogattunk a Zsolnai Fényfesztiválra, majd lenéztünk Csugóra, az időközi választásra. Valamint voltunk a stockholmi Nobel-héten. Mindeközben az utcán is nyitott szemmel jártunk, és számos riportanyag készült munkánk során. Ilyés Zalán képeiből Puskás Panna válogatta ki kedvenceit.

Abban a vadonban, ahol előbb-utóbb valami úgyis megesz vagy eltipor,, az anyatermészet szórakozott egy kicsit, és a ragadozók egyik családját csak arra nem tanította meg, amire a túléléshez mindenkinek szüksége van: félni. Ők az állatvilág kis pszichopatái, a menyétfélék. Nincs is világnapjuk a vidrákén kívül (az minden évben május utolsó szerdája), szóval legyen övék most az egész év.