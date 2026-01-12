Ismét drónokkal vették tűz alá az oroszok Kijevet, továbbra is ezrek vannak áram nélkül

Kijev;robbanások;orosz drónok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-12 12:28:00 CET

Jelenleg egy épülettűzről számoltak be, de az ukrán légierő további dróntámadások veszélyére figyelmeztet.

Robbanásokról és tüzekről számoltak be Kijevben hétfőre virradóra, több ezer ember maradt fűtés nélkül – írja a The Kyiv Independent, hozzátéve, hogy helyi tisztviselők jelentései szerint január 12-én éjszaka drónok hullámát indította Kijev felé, és egy városi épületet ért találat. Hajnalban többen robbanásokat halottak a fővárosban. Tyimur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a Szolomjanszkij negyedben tűz ütött ki egy meg nem nevezett ingatlanban, ami nem nem lakóépület.

A drónbecsapódás helyszínén autók is lángoltak. A kár mértékéről, illetve arról, hogy vannak-e áldozatok, sérültek, egyelőre nem tudni. Az ukrán légierő a Kijevi terület elleni további dróntámadások hullámaira figyelmeztetett. A főváros elleni újabb támadásra akkor kerül sor, amikor a város és lakói folyamatos fűtéskimaradásokkal küzdenek, miután január 9-én éjszaka nagyszabású orosz támadást indítottak Ukrajnában .

Ugyan Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban felszólította a főváros lakóit, hogy ha lehetséges, hagyják el a várost a pénteki, január 9-i orosz támadás miatt, amelynek következtében a város lakóházainak fele fűtés nélkül maradt. Mindazonáltal a szakemberek azon dolgoznak, hogy helyreállítsák a város teljes áramszolgáltatását. Vasárnap még ezer fűtetlen épületről tudtak. Julija Szviridenko miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy január 15-ig jelentős javulás várható az energiaellátás helyzetében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti Facebook-posztja szerint Ukrajnában a határ menti régiók városainak és falvainak egyes részein különösen kritikus a helyzet. Ugyanakkor megjegyezte az egész országban minden régióban létrehoztak úgynevezett legyőzhetetlenségi pontokat, a közlekedési szolgáltatók, az ukrán vasúttársaság, a gázszolgáltató, valamint más állami vállalatok kapacitásainak bevonásával. A lényeg, hogy nehéz körülmények, a zord tél ellenére is mielőbb helyreállítsák az oroszok által megrongált infrastruktúrát.