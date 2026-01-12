Kijev;robbanások;orosz drónok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Sátor Kijevben, ahol az emberek feltölthetik eszközeiket és felmelegedhetnek, miután orosz rakéta- és dróntámadásokat intéztek az ukrán energiainfrastruktúra ellen. 2026. január 11-én.

Ismét drónokkal vették tűz alá az oroszok Kijevet, továbbra is ezrek vannak áram nélkül

Jelenleg egy épülettűzről számoltak be, de az ukrán légierő további dróntámadások veszélyére figyelmeztet.

Robbanásokról és tüzekről számoltak be Kijevben hétfőre virradóra, több ezer ember maradt fűtés nélkül – írja a The Kyiv Independent, hozzátéve, hogy helyi tisztviselők jelentései szerint január 12-én éjszaka drónok hullámát indította Kijev felé, és egy városi épületet ért találat. Hajnalban többen robbanásokat halottak a fővárosban. Tyimur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a Szolomjanszkij negyedben tűz ütött ki egy meg nem nevezett ingatlanban, ami nem nem lakóépület.

A drónbecsapódás helyszínén autók is lángoltak. A kár mértékéről, illetve arról, hogy vannak-e áldozatok, sérültek, egyelőre nem tudni.  Az ukrán légierő a Kijevi terület elleni további dróntámadások hullámaira figyelmeztetett. A főváros elleni újabb támadásra akkor kerül sor, amikor a város és lakói folyamatos fűtéskimaradásokkal küzdenek, miután január 9-én éjszaka nagyszabású orosz támadást indítottak Ukrajnában .

Ugyan Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban felszólította a főváros lakóit, hogy ha lehetséges, hagyják el a várost a pénteki, január 9-i orosz támadás miatt, amelynek következtében a város lakóházainak fele fűtés nélkül maradt. Mindazonáltal a szakemberek azon dolgoznak, hogy helyreállítsák a város teljes áramszolgáltatását. Vasárnap még ezer fűtetlen épületről tudtak. Julija Szviridenko miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy január 15-ig jelentős javulás várható az energiaellátás helyzetében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti Facebook-posztja szerint Ukrajnában a határ menti régiók városainak és falvainak egyes részein különösen kritikus a helyzet. Ugyanakkor megjegyezte az egész országban minden régióban létrehoztak úgynevezett legyőzhetetlenségi pontokat, a közlekedési szolgáltatók, az ukrán vasúttársaság, a gázszolgáltató, valamint más állami vállalatok kapacitásainak bevonásával. A lényeg, hogy nehéz körülmények, a zord tél ellenére is mielőbb helyreállítsák az oroszok által megrongált infrastruktúrát.

