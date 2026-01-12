Nógrád vármegyében is megjelent a madárinfluenza

madárinfluenza;Nógrád vármegye;NÉBIH;

2026-01-12 18:40:00 CET

Az érintett, 6700 egyedet számláló tenyészlúd-állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van.

Magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta Nógrád vármegyében, egy tenyészlúd-tartó telepen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van – közölte hétfőn a Nébih.

A közlemény szerint a betegséget egy Szügy településen található, mintegy 6700 egyedet számláló tenyészlúd állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A betegség gyanúja az állományban tapasztalható idegrendszeri tünetek és a megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

A járványügyi nyomozás folyamatban van,

a hatóság a gazdaság körül kijelölte a 3 kilométer sugarú védő- és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzeteket is.

A Nébih közleményében ismét felhívta az állattartók figyelmét arra, hogy a madárinfluenza vírusa bárhol, az ország betegség szempontjából kevésbé kockázatos, kis baromfisűrűségű területein is megjelenhet. Éppen ezért a legfontosabb a baromfik és a vadon élő madarak közvetlen és közvetett úton történő találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, mely a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartásával érhető el.