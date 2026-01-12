Sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Kósa Lajos távoli rokonának válságba került agrárcége ügyében

rendőrség;mezőgazdaság;nyomozás;agrár;Kósa Lajos;cég;rokon;

2026-01-12 16:58:00 CET

Sajtóinformációk szerint a csőd szélére jutott Bászna Gabona Zrt. tízmilliárdokkal tartozik gazdáknak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság feljelentés alapján sikkasztás bűntett gyanúja miatt eljárást folytat – írja a 444. A rendőrség a lap megkeresésére válaszolt a Kósa Lajos fideszes alelnök távoli rokonának, Szilágyi Gábornak a tulajdonában álló, csőd közelbe került Bászna Gabona Zrt. ügyében. A cég válságáról lapunk is beszámolt a 24.hu cikke nyomán. A 444 szerint a nyomozás tavaly decemberi feljelentések nyomán indult.

– A jelenleg Szilágyi Gábor kizárólagos tulajdonában lévő cég milliárdokkal, sőt egyes hírek szerint tízmilliárdokkal tartozik a gazdáknak – olvasható a cikkben, amely Telex korábbi írására is hivatkozik. A Bászna eszerint meglehetősen szokatlan és furcsa üzletpolitikát folytatott. Olcsóbban kombájnoltak, alacsony áron adták az inputokat, a tőzsdei áraknál drágábban vásároltak és mindenkinél olcsóbban adtak el. Ennek eredménye az lett, hogy egyre több gazdálkodó szerződött velük. Számíthattak arra, hogy gyorsan nő a forgalom majd, a nagy cégméretre tekintettel pedig majd nagy összegek folynak be agrártámogatások címén, de valami mégis megborult.

Arra lapunk is kitért, hogy a Bászna Gabonát 2018 végén hozták létre, kezdetben kft.-ként működött, majd később zártkörű részvénytársasággá alakult. Az ötmillió forintos jegyzett tőkével alapított vállalkozás 40 százalékos tulajdonrésze Kósa Karolina Évához került, aki Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő testvére, és ezzel a legnagyobb részesedéssel rendelkezett a tagok között. Korábban a politikus édesanyja is közvetett tulajdonosnak számított, azonban később kivált a cégből. A társaság jogi képviseletét Kósa ügyvéd barátjára, Fiák Istvánra bízták, aki kedvező feltételekkel adott tovább egy jelentős bevételt termelő vállalkozást a fideszes politikus volt feleségének.

Az alapítást követő fél éven belül a Bászna Gabona Kft. 500 millió forint állami hitelt kapott egy mátészalkai nagyberuházás megvalósítására. A hitelfelvételt követően a cég részvénytársasággá alakult, legnagyobb részvényese továbbra is Kósa Karolina Éva maradt, aki 48 millió forintos pénzbeli hozzájárulással rendelkezett, majd 2021-ben eladta részesedését Szilágyi Gábornak, a társaság vezérigazgatójának. A zavaros ügy miatt a 24.hu telefonon megkereste Kósa Lajost is, aki amikor megtudta, hogy honnan keresik, azt mondta a 24 újságírójának, hogy ezt a számot felejtse el, mert ezen sosem beszélt újságíróval és nem is fog, majd bontotta a vonalat.