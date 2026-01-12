Várhelyi Olivér azt állítja, nem tudott a kémügyről

Európai Parlament;meghallgatás;uniós biztos;kémügy;Várhelyi Olivér;

„A Biztos úr azt mondta, hogy nem volt tudatában a tevékenységeknek, de nagykövetként Ön felelt az összes munkatársért. Mit gondol a kompetencia és függetlenség témájáról, ha főnökként nem tudta, hogy mit csinálnak a beosztottjai?”

Nem tudott a magyar diplomaták által működtetett állítólagos kémhálózatról – ezt mondta Várhelyi Olivér az Európai Parlament (EP) szakbizottsági ülésén. Hétfőn az EP költségvetési ellenőrzési bizottságában hallgatták meg Várhelyi Olivér uniós biztost az Európai Bizottság 2024-re vonatkozó zárszámadásának ügyében. A magyar biztos jelenleg az egészségügyért és állatjólétért felel az Európai Bizottságban, 2019 és 2024 decembere között pedig az EU bővítési portfólióját vitte, ám a kérdések egy része a korábbi munkájára vonatkozott.

Októberben írta meg a Direkt36 oknyomozó portál, hogy a 2010-es években az EU-hoz delegált egyes magyar diplomaták illegális kémtevékenységet folytathattak. A lap információja szerint az Állandó Képviseleten dolgozó diplomaták megpróbáltak beszervezni több, az Európai Bizottságnak dolgozó magyar személyt, hogy adjanak át bizalmas információkat. A cikk szerint a legaktívabb tevékenység éppen azokban az években volt, amikor az Állandó Képviseletet Várhelyi Olivér vezette nagykövetként.

Az EP-ben hétfőn Daniel Freund német zöld EP-képviselő kérdezte a magyar biztost, hogy tudott-e a beosztottjai által folytatott állítólagos tevékenységről, illetve, hogy ő maga adott-e át valaha bizalmas vagy titkos információt a magyar kormánynak, mióta uniós biztos. Várhelyi mind a két kérdésre határozott nemmel válaszolt, és kiemelte, hogy bár ezek a kérdések nem tartoznak a zárszámadás témájához, természetesen mindenre válaszol.

– tette föl a kérdést a holland liberális EP-képviselő, Raquel García Hermida-van der Walle az ülésen, amire Várhelyi nem válaszolt.

Az oknyomozó cikk megjelenése után az Európai Bizottság elindított egy belső vizsgálatot az ügyről, de az Euronews hírcsatorna kérdésére az Európai Bizottság hétfőn úgy nyilatkozott, még folyik a vizsgálat, az eredményre várni kell.