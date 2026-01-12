A KNYF vizsgálhatja, történt-e rendőri mulasztás, amikor nem léptek fel a pétervásárai gyermekotthon körül legyeskedő elítélt pedofil ellen

gyermekvédelem;mulasztás;feljelentés;Arató Gergely;pedofil;legfőbb ügyész;Központi Nyomozó Főügyészség;gyermekotthon;rendőrkapitányság;Pétervására;

2026-01-12 17:45:00 CET

A DK-s Arató Gergely megismételt kérdésére a legfőbb ügyész közölte, feljelentésként értékelte azt, és továbbította az illetékes hatósághoz.

A kérdésével érintett ügyben a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) és az alárendelt nyomozó ügyészségeken nincs folyamatban büntetőeljárás – közölte Arató Gergely december 17-én írásban feltett kérdésére hétfőn Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Hozzátette: A kérdését feljelentésként értékeltem és azt a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbítottam, annak elbírálása érdekében.

A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjének érdeklődése nem volt ismeretlen az ügyészi szervezet vezetője előtt, ugyanis először december 2-án tette fel többek között a kérdést, hogy vizsgálja-e az ügyészség a rendőrség felelősségét a pétervásárai gyermekotthon ügyében. Mivel a december 16-i válaszlevél erről semmit sem tartalmazott, az ügyészségi portálon közzétett levélváltás szerint újra feltette azt: „Ismét kérdezem, hogy nyomoz-e az ügyészség a rendőrség bűnöskénti mulasztása miatt a pétervásárai gyermekotthon ügyében?”

Arató Gergely felidézte, hogy Nagy Gábor Bálint karácsony előtt azt közölte, hogy a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság gyermekprostitúció kihasználása bűntett gyanúja miatt nyomoz a pétervásárai Lomberdő Lakásotthon ügyében. – Ez azt jelzi, hogy az ügy sokkal komolyabb megítélésű, mint ezt korábban lehetett tudni – jegyezte meg a válasz másnapján már feladott újabb levelében az ellenzéki politikus.

Megismételte, hogy a gyermekotthon dolgozói hetek/hónapok óta jelezték a 12. életév alatti kiskorú elleni szexuális erőszakért elítélt S. Tamás György rendszeres megkörnyékezését (autózás, étterem, vásárlás), mégis „egyértelmű bűncselekmény hiányában” nem léptek fel. Továbbá ő emlékeztette a legfőbb ügyészt arra, hogy csak az ügyészség indíthat nyomozást hivatalos személyek bűnöskénti mulasztása miatt.

Lapunk október végén a 444 cikke nyomán számolt be arról, hogy a pétervásárai gyermekotthon lakóit környékezte meg az az ivádi elítélt pedofil, aki májusban a fideszes Harcosok Klubja rendezvényen Horváth László drogügyi kormánybiztos és hevesi országgyűlési képviselő társaságában lehetett látni. Szeptember végén szokatlan módon egyszerre 17 közlemény jelent meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) honlapján azzal, hogy az ország különböző pontján működő intézmények feljelentéseket tettek a rendőrségen gyerekek ellen elkövetett bűncselekmények miatt. A Lomberdő Lakásotthon esetében kiskorú veszélyeztetését jelezték.