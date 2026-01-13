Lassult az infláció, még egy-két jó hónap vár a magyarokra

KSH;infláció;élelmiszerárak;

2026-01-13 09:17:00 CET

Decemberben a várakozásoknak megfelelően 3,3 százalékra lassult az infláció, ami éves mélypontot jelent az árak emelkedésében. 2025 egészében 4,4 százalékkal emelkedtek az árak – ez viszont gyorsulás a az előző évi 3,7 százalékhoz képest. Még egy-két jó hónap vár a magyarokra, aztán újra gyorsulhat az árak emelkedése.

Érezhető mértékben lassult az áremelkedés decemberben a fogyasztói árak emelkedése 3,3 százalékra mérséklődött a novemberi 3,8 százalékról - közölte a KSH. A decemberi adat egybevág az elemzői várakozásokkal és egyben 14 havi mélypontot is jelent. Ennél alacsonyabb inflációt 2024 októberében mért a KSH, akkor 3,2 százalékkal emelkedtek az árak 2025 elején viszont gyors emelkedés indult az árakban, elsősorban az élelmiszerárakban, ekkor döntött a kormány a kiskereskedelmi árrések korlátozásában.

Az év végére lecsengett a világpiaci élelmiszerár-emelkedési hullám, ami begyűrűzött a magyarországi árakba is, egyes termékeknél már 10-30 százalékos áresés is látható volt. A forint megerősödött az energiaárak csökkentek, nem mellesleg jelentősen hűtötték az inflációt a kormányzati bevakozások - ezek eredője az év végi mélypont. Éves szinten az árak 4,4 százalékkal emelkedtek, ami emelkedést jelent a 2024-es 3,7 százalékhoz képest. A 4,4 százalékos infláción belül legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak, 6,7 százalékkal tavaly. Az élelmiszerek ára 5,3 (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,9), a szeszes italok, dohányáruké 6,5, a háztartási energiáé 6,4, a ruházkodási cikkeké 1,8, a tartós fogyasztási cikkeké 2,2, az egyéb cikkeké 0,4 százalékkal emelkedett. A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 4,5 százalékkal nőttek. Az elemzők januárban és februárban még további csökkenést várnak – a mutató akár benézhet 2 százalék alá, majd márciustól oldalazás a nyártól pedig gyorsulás várható. Az elemzők 2026ra 3,5 százalékos éves drágulást várnak a Portfolio.hu felmérése szerint, míg 2027-re 3,6 százalék az elemzői konszenzus.

A KSH közleménye szerint decemberben, 2024 utolsó havához képest az élelmiszerek ára 2,6 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,3 százalékkal csökkent), ezen belül a csokoládé, kakaóé 13,5, az édesipari lisztesárué 12,4, a kávéé 12,0, a büféáruké 11,8, az iskolai étkezésé 8,1, az éttermi étkezésé 8,0, az alkoholmentes üdítőitaloké 6,6, az étolajé 5,8, a péksüteményeké 5,6, a tojásé 3,5 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 11,6, a tejtermékeké 14,3, a tejé 12,3, a sertéshúsé 9,8, a párizsi, kolbászé 5,5, a sajté 5,3, a cukoré 4,0 százalékkal mérséklődött. A háztartási energiáért 8,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 19,8, az elektromos energia 2,2 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,6 százalékkal. A szolgáltatások 6,8 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 14,3, a testápolási szolgáltatások 9,8, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a lakásjavítás és -karbantartás 9,0, az egészségügyi szolgáltatások 8,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a lakbér 5,7 százalékkal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 24,5, a szobabútorok 5,0, a fűtő- és főzőberendezések 2,3, az új személygépkocsik 2,7 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 8,6 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak.

Havi alapon vagyis 2025 novemberéhez mérten az árak mindössze 0,1 százalékkal nőttek, vagyis stagnáltak decemberben.

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százakkal csökkent), ezen belül a tojás 3,0, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2 százalékkal többe, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1%-kal kevesebbe került. A ruházkodási cikkek 0,3 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára 0,9 százalékkal nőtt, ezen belül a vezetékes gázért és a tűzifáért is 1,4-1,4 százalékkal többet kellett fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 0,8 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruké 0,2 százalékkal nőtt.

Vagyis decemberben az infláció csökkenését egyrészt az csökkenő élelmiszerárak másrészt a mérséklődő üzemanyagárak támogatták, mind a két alapfolyamatot segítette a forint év eleje tartó erősödése, amely az importon keresztül mérsékli az inflációt. A decemberi 3,3 százalékos adat jó hír a magyar gazdaság számára, és régiós összehasonlításban is kedvező: decemberben az euróövezet inflációja 2 százalékra lassult, ám Ausztriában 3,9, Szlovákiában 4,1, Szlovéniában 2,6. Horvátországban 3,8 százalékos inflációt mértek 2024 utolsó havában.