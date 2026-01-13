Az ónos eső miatt leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, egy teherszállító repülőgép megcsúszott gurulás közben

ónos eső;leállás;Budapest Airport;másodfokú riasztás;

2026-01-13 12:17:00 CET

Magyarország jelentős részére az ónos eső miatt másodfokú riasztást adtak ki. A ferihegyi vesztegzár miatt eddig öt Wizz Air-gépnek kellett máshol landolnia.

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat – derül ki a Budapest Airport tájékoztatásából. E szerint a reptérüzemeltető a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást ad, mindenkit kérve, hogy kövessék az online felületeit.

Jelentős incidensről egyelőre nem tudni, arról az AIRPortal számol be a Facebook-oldalán, hogy 10 óra körül az állóhelyre történő gurulás közben megcsúszott a gurulóúton az Ethiopian Cargo Boeing 777F típusú teherszállító repülőgépe. A repülőgép orrfutója elhagyta a gurulóút burkolatát, a személyzet vontatót kért. Mivel egy ilyen Boeing 777F-est a nagy tömege miatt nem tudnak elvontatni, így részben vagy egészben kirakodják, hogy visszavontathassák a gurulóútra.

Átmenetileg bezárt a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is, a Wizz Air közleményben tudatta, hogy több járata is érintett, eddig öt Ferihegyre tartó repülőgép kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak addig, amíg a budapesti fogadásukat nem biztosítják.

A HungaroMet korábban

másodfokú riasztást adott ki Budapestre és az ország középső részére - Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megye jelentős részére.

A tájékoztatás szerint a nap folyamán további csapadékhullás várható, legalacsonyabb valószínűséggel a délnyugati tájakon. Az ország északkeleti és keleti harmadán havazás lesz. Arrafelé kedd estig, a már eddig lehullott mennyiséggel együtt összességében nagyobb területen hullhat 3-10 centiméter friss hó, lokálisan akár ennél több is. Nyugatabbra egyre nagyobb területen fagyott eső, ónos eső, majd eső várható. Napközben nyugat, északnyugat felől a csapadékhajlam fokozatosan csökken, estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban. Ezt követően az ország jelentős részén kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű - írta a HungaroMet.

Mint közölték, szerda hajnalban az északkeleti országrészben kisebb körzetekben -15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A Dunántúlon helyenként zúzmarás köd képződhet az éjszaka folyamán. A ködös, rétegfelhős területeken ónos szitálás is előfordulhat. Szerda este az északkeleti, főként határhoz közeli területeken gyengébb, jellemzően néhány tized miliméternyi ónos eső hullhat.

Cikkünk írásakor narancssárga, azaz másodfokú ónos eső-riasztás érvényes Budapestre, Pest megye déli, illetve nyugati járásaira, Komárom-Esztergom megye délkeleti részére, Bács-Kiskun északi-északnyugati vidékeire, illetve Fejér megye csaknem egészére.

Ezen kívül elsőfokú (citromsárga) riasztás van érvényben az érintett megyék további részein, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád megye egészében, továbbá Veszprém, Tolna és Nógrád megyék egyes területein.

Az MTI szerint Szanka Gábor Gyula, a HungaroMet Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs kedd délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta, a Budapest-Békéscsaba tengelytől keletre jelentős havazásra lehet számítani kedden napközben, ettől nyugatabbra eső fordulhat elő. A következő napokban, a hét végéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár 0 fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a jelentősebb hideg.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a folyóvizek jegére ne merészkedjenek, mert az életükkel játszanak. Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője úgy fogalmazott, a közlekedők többsége megtanult viszonyulni az időjárási körülményekhez, mert az elmúlt napokban egy átlagos téli nap baleseti számainak feleltek meg az adatok.

A katasztrófavédelmi tájékoztatás szerint több alkalommal avatkoztak be a tűzoltóegységek január 12-e 4 óra és január 13-a 4 óra között, mint januárban ilyenkor megszokott: a rendkívüli időjárással összefüggésben 111 tűzoltást és műszaki mentést végeztek hétfőn, tavaly ilyenkor 55 százalékkal kevesebb esethez vonultak az egységek. A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok 492 tagja 97 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán. Az összesítés szerint az országos közúthálózaton az érintett időszakban 12 olyan rendkívüli esemény történt, amely a forgalom ideiglenes korlátozását tette szükségessé, ilyen intézkedésre hóátfúvás, balesetek, megcsúszott és árokba került, valamint az úton elakadt vagy meghibásodott járművek miatt került sor; a rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt.

A rossz útviszonyok miatt hétfő késő estétől kedd reggelig az M85-ös autóút egyes szakaszain kamionstop volt érvényben, jelenleg az M1-es autópálya és az M15-ös autóút M1-es autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán nem közlekedhetnek a kamionok. Az ónos eső miatt az M1-es 142-es jelű lébényi csomópont és Hegyeshalom határátkelő között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát, illetve a határon belépő, 7,5 tonnánál nagyobb teherforgalmat korlátozzák. Az M15-ös autópálya teljes szakaszán az M1-től Rajka határig is érvényben van a korlátozás; Rajka belépő oldalán is korlátozzák a kamionforgalmat - tájékoztattak.

Tizenegy megye - Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Vas, Zala - 23 településén, valamint a főváros egy kerületében, 5886 fogyasztási helyen szünetelt a villamosenergia-szolgáltatás,

a hibát a tájékoztatás szerint mostanra mindenhol elhárították. A vízszolgáltatás három megye, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna 6 településén és a főváros egy kerületében 265 fogyasztási helyen szünetelt részlegesen. Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Sátoraljaújhely-Károlyfalva településen és a főváros 15. kerületében van részleges kiesés, míg teljes szolgáltatás-kiesés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Kenézlő, Zalkod, Viss településeken van - áll a közleményben.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon azt írta, a havazás miatt éjjel-nappal szolgálatban vannak a Budapesti Közművek és a szociális munkások. A városvezető közlése szerint Budapesten a hajnalban kezdődött havazásban a munkagépek a mellékútvonalakon dolgoztak, valamint a várható ónos esőre való tekintettel a fővárosi fő és közösségi közlekedési útvonalakat, hidakat, felüljárókat, a kórházakhoz vezető utakat szórták preventíven, hogy a csapadék már alásózott utakra hulljon, lassítva ezzel az útpályák lefagyását. Hozzátette, kedd reggel Budán és Dél-Pest egyes részein kezdett esni az ónos eső, ennek megfelelően célgépek a fővárosi fő és közösségi közlekedési útvonalak, hidak, felüljárók, a korházakhoz vezető utak síkosságmentesítését végzik.

A szigorú prioritási sorrendnek megfelelően a főútvonalakon, a közösségi közlekedés útvonalain, a kórházakhoz vezető utakon kezdődik a munka, a mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés - közölte. A közösségi közlekedésben a váltók tisztítása jelent kihívást, ezért a munkavállalók folyamatos készenlétben vannak - jelezte a politikus.

Karácsony Gergely közölte azt is, hogy az elmúlt, immáron több mint egy hét folyamatos munkavégzése során a síkosságmentesítést végző járművek összesen több mint 155 ezer kilométert tettek meg Budapest útjain. A főpolgármester azt kérte, hogy autóval csak téli gumival induljanak útnak, lehetőség szerint továbbra is válasszák a közösségi közlekedést. Hangsúlyozta azt is, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat, az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.