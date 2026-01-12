Estétől ónos eső érkezik, kedden többfelé másodfokú figyelmeztetés lesz érvényben

időjárás;előrejelzés;ónos eső;figyelmeztetés;

2026-01-12 14:51:00 CET

Havazásra és -15 fok alatti minimumokra is számítani kell.

Nyugat felől melegedés zajlik a magasban, de hazánk északkeleti felének időjárását még a hideg légtömeg alakítja. Olyannyira, hogy az ország északkeleti harmadában a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többfelé -15 fok alatt alakul – írja a HungaroMet.

Az extrém hideg időjárás miatt hétfőre hét megyére (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki:

Nyugat felé haladva a havazást ónos eső váltja, ez a folyamat északnyugaton már hétfő késő este elkezdődik. Emiatt öt megyére (Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést:

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék: ez az ország északkeleti, keleti felén nagyrészt havazás formájában valószínű, arrafelé holnap estig nagyobb területen hullhat 3-10 centiméter friss hó, lokálisan akár több is. A havazás miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is figyelmeztetés lesz érvényben:

Eközben nyugatabbra egyre nagyobb területen az ónos eső (illetve a fagyott eső) válik jellemzővé, ezzel együtt nyugatról a csapadékhajlam is lassan csökkenni kezd a kedd hajnali, reggeli óráktól. Kiemelten a Dunántúl északi, északnyugati részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több milliméternyi ónos csapadékra.

Emiatt öt megye (Nógrád, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén) kivételével az egész országra figyelmeztetést – Győr-Moson-Sopron, Komáros-Esztergom és Vas megyére másodfokút – adtak ki:

Mindeközben nyugat felől csökkenni fog a csapadék intenzitása, illetve szűnik is a csapadék, de északkeleten helyenként estig kitarthat a havazás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -8 és +7 fok között alakul, délnyugatról északkelet felé haladva számíthatunk az egyre alacsonyabb értékekre. A minimum-hőmérséklet -18 és -1 fok között várható, extrém hideg időjárásra Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében figyelmeztetnek.