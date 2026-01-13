Választás 2026: Sulyok Tamás kitűzte az időpontot, megvan, mikor szavazhatunk

időpont;Sulyok Tamás;

2026-01-13 11:38:00 CET

2026. április 12.

„Az Alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor” – jelentette be kedd délelőtti Facebook-posztjában Sulyok Tamás köztársasági elnök, mikor járulhatnak a szavazóurnákhoz a magyarok dönteni a 2026 és 2030 közötti Országgyűlés képviselőiről.

A dátum hónapok óta közszájon forog, Orbán Viktort is lehetett látni 2026. április 12-ét hirdető pólóban a nyáron Tusnádfürdőn

Két gyors politikai vezetői nyilatkozat már jött is, Orbán Viktor azt írta:: „Április 12. A biztos választás!”, a Fidesz fő választási ellenfelét jelentő Tisza Párt elnökeként pedig Magyar Péter azzal jelentkezett: „Hivatalos: 89 nap múlva, április 12-én Magyarország választ. Zászlókat a magasba! Fel, győzelemre!”

A választás előtt 50 nappal, február 21-én kezdődik a hivatalos kampányidőszak és az induláshoz szükséges aláírásgyűjtés. Jelöltet cserélni legkésőbb március 6-ig van lehetőség. Az országos listákat legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon, azaz március 7-ig kell bejelenteni.

A Tisza Párt már a múlt év végén, egy kétfordulós előválasztási folyamatot követően bemutatta jelöltjeit az egyéni választókerületekben, a Fidesz-KDNP csak most szombaton rántotta le a leplet 106 képviselőjelöltjéről. Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz jelöltállító kongresszusán előjáróban ismertette, hogy február 20-ig a Fidesz-KDNP országos listáját és listavezetőjét is bemutatják majd.

Nagy meglepetésre nem kell számítani, a listavezető ugyanis borítékolhatóan a kormányfő, Orbán Viktor lesz, míg a Tisza Párt listáját Magyar Péter vezeti majd. Ami a többi pártot illeti, a Mi Hazánknál Toroczkai László lesz a listavezető, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (MKKP) Nagy Dávid, a Demokratikus Koalíció (DK) esetében pedig Dobrev Klára.