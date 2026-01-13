Száz százalékig Orbán Viktor döntése lesz a választás időpontja

Fidesz;Orbán Viktor;időpont;Political Capital;parlamenti választások;Sulyok Tamás;László Róbert;

2026-01-13 05:50:00 CET

Hivatalosan az államfő tűzheti majd ki, és ezt a közeli napokban meg is kell tennie, ha valóban április 12-ét választja.

- A köztársasági elnök fogja kihirdetni, de mindenki tudja, hogy a választás időpontjáról valójában nem ő dönt - mondta a Népszavának László Róbert. A Political Capital választási szakértője arról is beszélt, hogy valószínűleg nem érné meg későbbre halasztani a voksolást a Fidesznek.

László Róbertet annak apropóján kerestük, hogy hivatalosan is elindult a visszaszámlálás; Sulyok Tamás államfő a héten már bármikor kiírhatja a parlamenti választásokat. A jogszabályok szerint a köztársasági elnök 70-90 nappal a választás előtt tűzi ki annak időpontját. A parlamenti voksolást áprilisban vagy májusban, valamelyik vasárnap kell megtartani, ünnepnap viszont nem jöhet szóba. Mivel a húsvét miatt idén kiesik április első vasárnapja, ezért számol mindenki április 12-vel.

Bár a Tisza és a Fidesz tavaly nyár óta tényként kezeli, hogy a voksolás április 12-én lesz, elvben nem kizárt, hogy az államfő későbbi dátum mellett dönt. 1994-ben és 1998-ban például májusban zajlott a szavazás, és csak 2002 óta hagyomány, hogy áprilisban, méghozzá a lehető legkorábbi időpontban járulunk az urnák elé.

„Ez száz százalékig Orbán Viktor döntése lesz”

– fogalmazott László Róbert. A szakértő szerint a Fidesznek eddig mindig az volt az érdeke, hogy minél hamarabb túlessenek a választáson. Most viszont más a helyzet. „Van kihívó, így a NER 16. évében persze minden elképzelhető”. A Political Capital szakértője úgy véli: akár olyan szempontok is hatással lehetnek, mint Donald Trump amerikai elnök, vagy JD Vance alelnök magyarországi látogatása. Egy ilyen program egyeztetése szerinte befolyásolhatja a választás dátumának kiírását.

László Róbert ezzel együtt sem számít arra, hogy a Fidesz későbbre akarná halasztani a választásokat. Emlékeztetett: már tavaly nyár óta azt kommunikálják, hogy április 12-én lesz, sőt a Tisza Párttal is visszaszámolva üzengetnek egymásnak. - A kormány vélhetően látja, hogy néhány hetes halasztás nem hozna már érdemi előnyt - mondta a szakértő. László Róbert szerint nincs olyan gazdasági adat sem, amely májusra látványosan kedvezőbb közhangulatot ígérne, és egyetlen olyan számot sem látni, ami miatt a Fidesznek ez megérné.

Ám Szabó Andrea szociológus a Telexnek nemrég arról beszélt: ha a kormánypárt úgy érzi, hogy jelentős lemaradásban van a Tisza Párt mögött – és nem tudnak nyerni –, akár májusban is lehet a szavazás időpontja. Szabó akkor hozzátette, ezt valószínűleg a januári belső méréseik alapján mérlegelik majd. A politológus-szociológus most szintén úgy véli, erről az elképzelésről – ha volt ilyen – letettek.

- A szombati Fidesz-kongresszus megmutatta, hogy győzelmi forgatókönyvben gondolkodnak

– mondta lapunknak Szabó Andrea, emlékeztetve arra, hogy egy képviselő-jelöltjük kampányanyagán már meg is jelent április 12, mint a választás hivatalos időpontja. Szabó Andrea szerint ez még annak jele is lehet, hogy javuló támogatottsági adatokat láthatnak a saját méréseikben. Azt mindenesetre biztosnak tartja, hogy bár április 12-vel kevés idő – 3 hónap – marad a választásig, a Fidesz azzal számol, hogy a február számukra fordulópont lesz a versenyben.

„Valószínűleg bíznak abban, hogy a szavazók ekkor érzik majd meg, hogy megérkezett a 13.havi nyugdíj, és a 14.- első részlete, a hathavi fegyverpénz, vagy a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentessége"

– mondta el érdeklődésünkre a szociológus.

Szabó szerint bár a tavalyi évi felmérések többsége az ellenzék, pontosabban a Tisza előnyét mutatta, az időfaktor és a választás dátumának közelsége nem jelent automatikus Tisza-győzelmet; az anyagi erőforrások túlnyomó többsége továbbra is a kormánypártok kezében van. „Akár még jobban is terhelhetik az államkasszát, ha úgy ítélik meg, hogy ez kell a győzelemhez" – fogalmazott.