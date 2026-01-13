Elképesztő, de kedd délelőtt 18 fok volt a különbség Magyarország leghidegebb és legmelegebb pontja között

A kedd délelőtt elképesztő, több mint 18 fokos különbség alakult ki az ország két távoli pontja között – írja az Időkép.
Az időjárásportál szerint az északkeleti országrészben, különösen a hegyekben és a határ mentén erősen fagy, helyenként mínusz 10,1 fokot is mutatott a hőmérő. Ezzel szemben a délnyugati országrészben, Somogy és Baranya vármegyék térségében már-már tavaszias az idő, akad olyan pont, ahol 8,2 fokos értéket mértek.
Az éjjel még fagyos légtömeg töltötte ki az országot, majd nyugat, délnyugat felől elkezdett beömleni az enyhébb, melegebb levegő. Ennek köszönhetően egyre több helyen tapasztalhatunk ónos esőt, a havazás pedig szépen tolódik kelet felé. Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból kedd délelőtt felfüggesztette a légiforgalmat.Az ónos eső miatt leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, egy teherszállító repülőgép megcsúszott gurulás közben
Az előrejelzések szerint szerdán túlnyomóan borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre van kilátás, inkább csak délnyugaton van esély napos időszakokra. Estefelé északkeleten gyenge ónos eső, kisebb havazás nem kizárt, illetve a ködös tájakon zúzmaraképződés, ónos ködszitálás, illetve szitálás is előfordulhat.Életveszélyes szépség: kilenc év után újra befagyott a BalatonVasárnap hajnalban mínusz 12 fok volt az átlaghőmérséklet Magyarországon