időjárás;fagy;hideg;ónos eső;időjárás előrejelzés;időkép;

2026-01-13 13:31:00 CET

Elképesztő, de kedd délelőtt 18 fok volt a különbség Magyarország leghidegebb és legmelegebb pontja között

Amíg délnyugaton kis túlzással tavaszias idő van, addig az északkeleti országrészben mínusz 10 fok alá is ment a hőmérséklet.