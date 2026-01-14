Rosszhiszem

választási kampány;Orbán-rezsim;Tisza Párt;

A digitális polgári harcművészet kárpáti sógunja, Orbán Vitéz alaposan beállt „a biztos választás” szlogen alá, és mostantól három hónapig úgy kell ezt megtennie minden rettentő szablyasuhogtatás és kelevézpörgetés alkalmával, hogy az azonos című digitális felületen Magyar Péter nevet a markába. A Deák Nevű (kormányfői stílgyakorlat) tett ugyan egy kilátástalan kísérletet annak megmagyarázására, hogy ez miért jó a Fidesznek, de kínos volt látni e gyakorlatot. Szerinte az öngól is gól, mert a Tisza Párt a kormány üzenetét segít eljuttatni a tömegekhez. Abban tudunk vele maradéktalanul egyetérteni, hogy az öngól is gól. A roppant kínos fajtából. Máskülönben: ha a Fidesznek annyi az üzenete, hogy ő egy biztos választás, amiről szerinte még tömegek nem értesültek, akkor ez a mondás szerény győzelmi esélyekkel kecsegtet. A Fidesz választása mellesleg valóban nem vitás: atombiztosan tenné debildiktatúrává a valaha nyugati reményeket tápláló Magyarországot.

Gulyás Brigadéros is észrevétette magát a digitális harcosság számára kellemetlen „biztos választás”-vitában. Nekifutás (és gondolkodás) nélkül azt találta mondani, hogy a Tisza próbálkozása „rosszhiszemű és jogilag abszurd” a védjegybejegyzési szakmában. Ez a megjegyzést kénytelenek vagyunk a valóságálló kormányzati azbesztarc számlájára írni, mivelhogy a rosszhiszemű és jogilag abszurd működésért a Fidesz sosem ment a szomszédba (legfeljebb eggyel keletebbre.) Elég az olyan talmi szemforgatókra gondolni, mint a CÖF, amely a választási kampányokban közpénzzel kipárnázva gyalázza az ellenzéket nehezen tagadható politikai szándékazonossággal. De ez a vörhenyes szellemiség már megjelent a korábbi Orbán-kormányzások idején is a Magyar Vizsla esetében, amelyben a Fidesz civilnek maszkírozva keltette az ellenzék rossz hírét. És akkor azt már ne is említsük, amikor ez történelmi demokráciacsoda azonos nevű „jelölteket” indít egyes választókerületekben, kizárólag a jóhiszeműség és a jogi korrektség jegyében nyilván. Igen mélyre pozicionálva magát a patrióta kereszténység nívópálcáján.

A gyurcsányozásban és sorosozásban ellustult Orbán-brigád hibalistáján ugyan nem „a biztos választás” domain megvásárlásának az elmulasztása szerepel az első helyen, de azért kínos közjáték. Még akkor is, ha a mondás nem különbözik a biztos jövő, a biztos döntés, a biztos ellátás és a biztos minőség szlogenek eredetiségétől, amelyeket bankok, biztosítók, áruházláncok szoktak a zászlójukra tűzni. Vagyis olyan kereskedelmi képződmények, amelyek jellegüknél fogva nyereségorientáltak. Ennyiben feltétlenül hasonlóak a Fideszhez. Ugyanitt jelezzük, hogy domaintudomány jelen állása szerint a frappáns magyarorszageloremegynemhatra.hu webcím még szabad préda, viszont a Nekünk Magyarország az első! című kampánymondást több mint 150 végződéssel vásárolták meg, még belize-i, kanadai és chilei piacra is. Vagy a szemfülesség árad, vagy Orbán Igazgató adta meg magát a kritikáknak, és a Fidesz is alaposan bevásárolt. Ahogy vele is az ország.