Nagy István: gyorsan pénzhez juthatnak a Bászna Gabona csődjének károsultjai

kártérítés;követelés;Nagy István;Agrárminisztérium;

2026-01-13 15:38:00 CET

Egy kormányzati döntés nyomán az érintett gazdák és vállalkozások a megszokottnál hamarabb, teljes összegben juthatnak hozzá a kinnlévőségeikhez.

Gyorsan hozzájuthatnak jogos követeléseikhez a Bászna-Gabona Zrt. csődjében érintett gazdák és kis- és középvállalkozások - erről beszélt egy keddi videóban az agrárminiszter.

Mint korábban a 24.hu nyomán mi is hírt adtunk, a Fidesz egyik országgyűlési képviselőjének, Kósa Lajos távoli rokona a tulajdonosa a csőd közelébe került Bászna Gabona Zrt.-nek. A rendőrség sikkasztás bűntett gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

Nagy István szerint a Bászna-Gabona Zrt. csődjében érintett gazdák, valamint a kis- és középvállalkozások számíthatnak a kormány segítségére, miután döntés született a felszámolási eljárás szabályozásáról. A fedezetet a felszámolási eljárás során lefoglalt vagyon és a kormány helytállása biztosítja. A tárcavezető azt mondta, csalárd módon eljáró személyeknek szembe kell nézniük az igazságszolgáltatással, és választ kell adniuk arra, hogyan hozhattak ilyen helyzetbe ennyi tisztességes termelőt.

A közelgő tavaszi munkákra tekintettel a kormány olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyek révén a károsultak az általános felszámolási eljáráshoz képest jelentősen gyorsabban juthatnak pénzükhöz. Ennek révén a követelések teljes összegét megtérítik, nem alkalmaznak diszkontálást. A hitelezői igényeket a felszámolási eljárás bírósági elrendelését követő 40 napon belül kell bejelenteni az állami felszámolónak. A visszaigazolást követően nyújthatók be a kifizetés iránti kérelmek a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál. A 40 napos határidő be nem tartása a követelés hátrébb sorolódik - magyarázta Nagy István.

Mondandóját azzal zárta, hogy a kormány az üres ígérgetés és a lázítás helyett megteszi a szükséges lépéseket és gyorsan cselekszik.