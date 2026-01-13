Egyre többen csúsznak el a jeges időben, a kórházak műtéteket is elhalaszthatnak

műtét;balesetek;elhalasztás;kórházak;sérülések;jegesedés;téli időjárás;

2026-01-13 15:19:00 CET

Országosan a balesetek 20-30 százalékában az elesés okoz sérüléseket, gyakran töréseket.

Jelentős emelkedést érzékeltek az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás, elesés miatti sürgős esetek számában, emiatt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) szerint a kórházak szükség esetén átütemeznek néhány halasztható műtétet, beavatkozást – írja a hvg.hu. A lap úgy tudja, hogy ténylegesen elmaradtak műtétek, de azt, hogy mennyi és hol, nem közölték.

Az OKFŐ a lap megkeresésére azt írta, hogy a traumatológiai profilú osztályokon valóban sok a baleset, elesés, törés, országos viszonylatban a traumás esetek aránya megközelítőleg 20–30 százalék. – Egyes intézményekben előfordulhat ennél magasabb esetszám, a súlyos, életmentő baleseti műtétek természetesen előnyt élveznek, ugyanakkor az elektív műtéti program zavartalanul zajlik, a kórházak szükség esetén néhány halasztható beavatkozást átütemeznek – tették hozzá.

A veszélyre egy Facebook-posztban az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is felhívta a figyelmet. – Számos helyen havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést, mindenkit arra kérünk, vezessen óvatosan és akinek nem muszáj, ne induljon útnak – hangsúlyozta az OMSZ, és mindenkit arra kértek, hogy a 112 helyes és megfontolt használatával segítsék a mentők munkáját.