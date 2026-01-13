Mégis lesz CPAC Hungary a választás előtt

Orbán Viktor;szélsőjobboldal;Donald Trump;CPAC;Szánthó Miklós;

2026-01-13 16:34:00 CET

Trumpok voltak már Trump előtt.

CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére – jelentette be Facebook-oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a rendezvények idei, magyarországi rendezvényének időpontját. Nem máskor lesz, mint március 21-én szombaton, az 1919-es szélsőbaloldali Tanácsköztársaság 106. évfordulóján, három héttel és egy nappal az április 12-re kiírt országgyűlési választás előtt.

– Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: „no migration, no gender, no war!” – szögezte le Szánthó Miklós, aki szerint az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram.

– Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak, és eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik, de jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít – nekünk. Mert győzünk, és akkor ők is győznek – lelkesedett az esemény szervezője.

Amint arról lapunk is beszámolt, Panyi Szabolcs, a VSquare és a Direkt36 újságírója a minap Facebook-oldalán felidézte, hogy eredetileg január 8-án akartak egy nagy bejelentést tenni, feltehetően az amerikai elnök, Donald Trump budapesti kampányfellépéséről, de ez valamiért elmaradt. Információi szerint Trumpot, de legalább alelnökét, JD Vance-t próbálják elhozni. Egyébként Szánthó Miklós egyik videójában már utalt arra, hogy az eddigiektől eltérően nem májusban, hanem márciusban tarthatják a rendezvényt.