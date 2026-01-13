Tóth Gabi húsz év után már nem akar marháknak magyarázkodni az éneklése miatt

angol nyelv;Fidesz-kongresszus;

2026-01-13 17:47:00 CET

Úgy véli, ha egy DK-s rendezvényen énekelt volna, akkor nem érnék kritikák a kiejtése miatt.

Tóth Gabi szerint a Fidesz-kongresszuson előadott Eye of the Tiger-produkcióját érintő kritikák mögött valójában az áll, hogy fellépett a rendezvényen.

Az énekesnő egy TikTokon közzétett videóban reagált a felvetésekre. Szólt arról is, hogy az interneten viharsebesen terjed egy fénykép, amelyen fonetikusan van leírva a dal szövege. Állítása szerint nem volt ilyen kinyomtatott szövege, és a terjedő anyagot egyszerűen kamunak tartja, amely szerinte az angol kiejtésén való gúnyolódást szolgálja.

„Egyébként 20 éve ilyen az angol kiejtésem, nem szégyellem, hát most basszus, hogy legyen már tökéletes angol kiejtésem, hogyha magyarként születtem és nem tanultam gyerekkoromtól angolt” - fogalmazott, megjegyezve, hogy ezt azért kapták fel, mert a Fidesz-kongresszuson énekelt, és „ez bassza a csőrét inkább sok embernek.”

Felvetette, miért kell ekkora figyelmet szentelni a témának, amikor öt éve jár fideszes rendezvényekre énekelni. A hangosítással kapcsolatban megjegyezte, hogy élő fellépésnél nem volt jó a hangosítás az énekesek számára, ami nekik különösen fontos, ám összességében „tökre” elégedett volt, és előre számított arra, hogy az angolja miatt „csesztetni” fogják. Tóth Gabi saját bevallása szerint nem szomorú, ugyanis 2021 óta annyira megedződött, így az ilyen hülyék nem tudják őt sem gyengíteni, sem rosszkedvűvé tenni.

„Ez tényleg csupán azért kezdett el elindulni, mert az ellenzéki idióta faszok most találtak egy olyan fogást, amivel megint hitelteleníteni, vagy gúny tárgyává próbálnak tenni, de nem érdekel. Énekelni fogok, tudjátok, hogy hogy énekelek, és 20 év alatt már hadd ne kelljen bizonygatnom ezeknek a marháknak. Nyilván, ha már egy ilyen DK-s rendezvényen énekeltem volna, akkor semmi baj nem lenne az angolommal. Mindenki nyugodjon le, és próbáljuk meg elfogadni azt, hogy mindenki odamegy énekelni, azt énekel, úgy, ahogy akar, ahogy tudja”

- fogalmazott az énekesnő.