Donald Trump törölte a tárgyalásait Iránnal, szerinte már úton van a segítség a rendszerellenes tüntetőknek

„Már úton van a segítség” – szólította fel az iráni tüntetőket kitartásra és az állami intézmények feletti ellenőrzés átvételére Donald Trump abban a bejegyzésben, amely kedden jelent meg a Truth Social-oldalán. Ez alapján úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok meg fogja támadni Iránt.
„Iráni hazafiak, tüntessetek tovább, foglaljátok el az intézményeiteket” - írta az amerikai elnök, hozzátéve, jegyezzék meg „a gyilkosok és erőszaktevők” nevét, mert ők hatalmas árat fognak fizetni. „Minden tárgyalást töröltem az iráni vezetőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen gyilkolása le nem áll. A segítség úton van” - állította. Hogy a „segítség” pontosan mit jelent, azt Donald Trump nem részletezte, de korábban többször is fenyegetőzött Irán megtámadásával, ha a teheráni teokratikus rezsim nem hagy fel a tüntetők elleni erőszakkal.
Mint ismert, a demonstrációk december végén kezdődtek az országban uralkodó gazdasági nehézségek miatt, csakhamar pedig általános kormányellenes megmozdulásokká szerveződtek. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) jogvédő szervezet megbízhatónak tekintett számai szerint a tüntetéseken csaknem kétezer ember vesztette életét, a londoni székhelyű Iran International már 12 000 halálos áldozatról számol be.Már csaknem kétezer halálos áldozatuk van az iráni tüntetéseknek