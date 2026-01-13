Február 6-án lesz Tarr Béla temetése

temetés;gyász;Tarr Béla;

2026-01-13 17:51:00 CET

A január 6-án meghalt, a világszerte elismert Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendezőt a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.

Tarr Béla temetése 2026. február 6-án, 14 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben – közölte röviden a Magyar Filmművészek Szövetsége. A szakmai szervezet tudatta múlt kedden is, vagyis január 6-án a szomorú hírt: hosszú és súlyos betegség után, 70 éves korában elhunyt Tarr Béla világszerte elismert, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező.

Ahogy arról beszámoltunk az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László is megemlékezett egykori alkotótársáról, akit korunk egyik legnagyobb művészének, megállíthatatlannak, brutálisnak, törhetetlennek nevezett, és így búcsúzott a filmrendezőtől: „Amikor a művészet elveszít egy ilyen radikális alkotót, egy ideig úgy tűnik, minden rettenetesen unalmas lesz ezután. Ki lesz itt a következő lázadó? Ki lép előre? Ki fog majd mindent felforgatni?”

A The New York Times nekrológja idézte a Népszaváét Tarr Béla egyik nyilatkozatával arról, hogy a művei állítólag sötétek és csak egy rétegnek szólnak.