Iráni diákok tüntettek Debrecenben a rezsim brutalitása ellen

2026-01-13 20:34:00 CET

Azt kérték a világtól, hogy segítsenek véget vetni az iráni nép ellen zajló bűncselekménynek.

Szolidaritási megmozdulást tartott iráni diákok egy csoportja hétfő este Debrecenben - írja a Debreciner.

A portál által közzétett videón az látható, amint a résztvevők papírlapokat tartanak a magasba, majd skandálni kezdenek. Egyikük azt mondta, azért gyűltek össze, hogy hangot adjanak az iráni népnek Iránban. „Az elmúlt két hétben nap mint nap embereket öl meg egy brutális és diktatórikus rezsim pusztán azért, mert a legalapvetőbb emberi jogaikat követelik: szabadságot, méltóságot és jövőt. Az iráni nép nem apró változtatásokat kér. Valódi változást követel - egy olyan elnyomó rezsim végét, amely elvette az életüket és a hangjukat.”

A nyilatkozat kitér arra is, hogy azt szeretnék, ha a világ meghallaná az igazságot és segítene véget vetni ennek a folyamatos bűncselekménynek. Egyúttal köszönetüket fejezték ki Debrecen városának, amiért biztonságos teret és lehetőséget biztosított békés demonstrációjuk megtartásához.