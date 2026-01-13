Orbán Viktor: Annyi tűzifát biztosítunk a rászorulóknak, amennyire szükség lesz

A rászorulók ellátásához szükséges mennyiségű tűzifa biztosításáról döntött a kormány - jelentette be egy keddi esti Facebook-videóban a miniszterelnök.
„Annyi tűzifát biztosítunk a rászorulóknak, amennyire szükség lesz. Hideg idők jönnek, vigyázzunk egymásra”
Orbán Viktor jelezte: úgy tűnik, a hideg hetekig ki fog tartani, ezért a kormány döntésének értelmében a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.
- fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor közölte: az operatív törzs mindent megtesz a helyzet kezelése érdekében, ám mindenkit arra kért, vigyázzon az utakon.