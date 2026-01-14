Golden Globe;Donald Trump;Amerikai Egyesült Államok;bevándorlásellenesség;

2026-01-14 06:00:00 CET

Sorsdöntő napjait éli az Egyesült Államokban Donald J. Trump bevándorlásellenes laboratóriuma.

A 45. és 47. amerikai elnök fegyvereseinek eredményt kell felmutatniuk a belföldön elszabadult „különleges katonai művelet” során, de az eredmény egyre többek számára sokkoló. Az ICE (Bevándorlási és Vámvégrehajtási Hivatal) kommandói két embert öltek meg az elmúlt napokban, a közösségimédia-felületek tele vannak az amerikai utcákon erőszakosan fellépő egyenruhásokkal. A fegyveres szabadcsapatokra emlékeztető, határőrökkel, rendőrökkel, seriffekkel és olykor szövetségi ügynökökkel kiegészült brigádoknak már a megjelenése is nyugtalanító. Beavatkozásaik ellen „BE GOOD!” és „ICE OUT” kitűzőkkel tiltakoznak a hírességek, utóbb a Golden Globe díjátadóján álltak ki a szabad és elfogadó ország mellett, mert szerintük – ahogy Mark Ruffalo fogalmazott – „Ez nem Amerika!”.

Donald Trump második elnökségének első évében a korábbinál is szigorúbb bevándorláspolitikai eszközöket élesített, amelyek nemcsak jogi, hanem hangos társadalmi vitákat is generálnak. A Trump-kormányzat bevándorlási stratégiai dokumentumai és végrehajtási utasításai – amelyeket a Project 2025 néven is emlegetett konzervatív irányelvek inspirálnak – a jogsértők gyorsabb eltávolítását és a szövetségi hatóságok hatáskörének bővítését célozzák. Ezek a lépések papíron ugyan a törvény betartatását hirdetik, a valóságban azonban számos civil jogvédő és demokrata politikus szerint túllépik az alkotmányos és humanitárius normákat. És egyre inkább a tömegek ellenszenvét is kivívják. Amerika nem szokott hozzá (és a jelek szerint nem is szeretne hozzászokni), hogy a Fehér Ház ura háborús viszonyokat teremtsen a köztereken. Az ICE (Immigration and Customs Enforcement), az amerikai Bevándorlási és Vámvégrehajtási Hivatal kulcsszereplővé vált Trump törekvéseiben. A republikánus kormányzat erősítette az ügynökség forrásait és jelenlétét, különösen a demokrata államok nagyvárosaiban, ami ellenérzést váltott ki az ellenzék és a helyi hatóságok körében egyaránt.

A bevándorlás körüli feszültség nem új keletű az amerikai politikában: már a 2013-as Black Lives Matter (BLM) mozgalom is a szélsőjobboldali idegengyűlöletre, a rasszizmus és a rendőri brutalitásra adott reakcióként jelent meg.