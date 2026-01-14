Ma újra tárgyalnak a kamionosok, csak az inflációval megegyező mértékű emelésre bólintanak rá

tárgyalás;szállítás;MOSZ;kamion;Csepreghy Nándor;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2026-01-14 12:50:00 CET

A fuvarozók, azaz a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) és a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) ma délben ismét tárgyalásokat kezdett Csepreghy Nándorral, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkárával.

A kamionosok szerint ma a tranzitút-hálózattal kapcsolatos szabályozás és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési gyakorlat, valamint egy esetleges szankcionálási moratórium alkalmazási lehetőségének egyeztetése kerül első pontban napirendre. Ezzel kapcsolatban határozott álláspontunk szerint, a hatályos jogszabályok nem egyértelműen különítik el a belföldi és nemzetközi tranzit forgalmat, így értelmezési és alkalmazásbeli ellentmondások keletkeznek a fuvarozók és az ellenőrző hatóságok között. Az esetleges jogosulatlan úthasználat és az esetleges tévesen kirótt bírságolások elkerülésének érdekében egységes és átlátható állásfoglalás kiadása szükséges.

A kihelyezett tiltó táblák alá kiegészítő táblát kell felszerelni, amely egyértelműen tájékoztatja a közlekedőket, hogy a tiltótábla csak a nemzetközi tranzitforgalomban közlekedő külföldi járművekre vonatkozik.

Szerintük az útdíjkalkulátort alkalmassá kell tenni az adott útszakaszon történő közlekedés jogszerűségének igazolására, figyelembe véve az adott járműtípusra vonatkozó korlátozásokat is - tették hozzá lapunknak.

Az MFFE leszögezi, hogy csak a 4,3 százalékos útdíjemelést tartja elfogadhatónak. Hozzáteszik, hogy az útdíjfizetés elkerülésével keletkező jogosulatlan versenyelőny elkerülése érdekében egy egységes beépített GPS alapú egység alkalmazását kell kötelezővé tenni.

Az is hangsúlyozzák, hogy az új szabályozás nem okozhat túlzott útvonalhosszabbodást a belföldi, és különösen a vidéki áruforgalomban, mert ez irreálisan magas költségnövekedést okoz a szállítások során, ezzel egyenes arányban a gazdaságra is negatív hatásokkal hat.

Az M1 felújítása kapcsán kifejtik, hogy a rekonstrukció során szem előtt kell tartani az érvényben lévő hazai és nemzetközi jogszabályokat, melyek a vezetési és pihenőidők betartására vonatkoznak. Szükségesnek tartjuk,hogy elégséges mennyiségű, biztonságos parkolóhelyeket biztosítsanak a felújítások ideje alatt. A lapunkhoz eljutott álláspontjuk szerint ezen elvárásokból nem kívánnak engedi a tárgyalások során.