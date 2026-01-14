„Pénzéhes kamuizé” – Hazugsággal vádolja a Mediánt a Demokratikus Koalíció

Molnár Csaba;kutatás;Medián;pártpreferencia;

2026-01-14 13:50:00 CET

Az ellenzéki párt alelnöke, Molnár Csaba azon akadt ki, hogy a közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint a Demokratikus Koalíció mindössze egy százalékon áll.

„Szintet lépett a Medián nevű egyszemélyes kutatásgyár. Itt az ideje elmondani, hogy miért” – közölte Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) ügyvezető alelnöke, a párt európai parlamenti képviselője azt követően, hogy megjelentek a Medián legfrissebb közvélemény-kutatási eredményei.

Mint arról mi is beszámoltunk, a felmérésből a többi között az derült ki, hogy a Tisza Párt ismét növelni tudta előnyét a Fidesszel szemben, míg két hónapja 10 százalékpont volt a két nagy tömb közötti különbség, ez 12-re nőtt a választani tudó biztos szavazók körében. Ezzel párhuzamosan a DK támogatottsága bezuhant 1 százalékra.

Molnár Csaba most a bejegyzésében azt állítja: „Tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég a DK-tól, hogy rendeljünk tőlük sok millió forintért felméréseket. Részletesen elmagyarázva, hogy az miért lenne jó nekünk. Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé.”

A politikus szerint „lihegő bosszúvágyukban” még arra sem figyelnek, hogy ez „legalább egy icipicit hihetőnek tűnjön”, példaként pedig azt említi, háromszor akkora támogatottságot mérnek a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (MKKP), mint a DK-nak. „Értitek? A tripláját! Van ember, aki ezt elhiszi? Kizárt. Csak hát máshogy nem jöttek ki a számok...” – jegyzi meg az ellenzéki párt EP-képviselője.

Hann Endrének, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatójának posztjában azt üzeni: „Ha ekkorát kamuzol a DK-ról, akkor legalább csináld úgy, hogy ne tűnj teljesen nevetségesnek! Vagy ez már mindegy? Aki fizet, az rendeli a zenét? A szakmai tisztesség csak valami eladható termék? Én csak kérdezem…Na ez az, amit tényleg nem lehet másnak minősíteni, mint vergődésnek. Remélem legalább jól megfizetnek érte.”

Molnár Csaba bejegyzése zárásaként – ugyancsak Hann Endrének címezve – megjegyzi: „Nyugodtan perelj be, azt szoktad csinálni. A bíróságon az apró részletek is kiderülhetnek.”

Decemberben a Népszava az Iránytű Intézet készített egy nagyszabású felmérést, amelyből az derült ki, hogy már nincs olyan iskolázottsági kör vagy településtípus, amelyben a DK elérné a bejutási küszöböt.