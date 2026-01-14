Medián: Ismét növelte előnyét a Tisza Párt, már 12 százalékkal vezet a biztos pártválasztók körében

Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;Medián;Tisza Párt;

2026-01-14 12:30:00 CET

Ennek ellenére még mindig többen gondolják úgy, hogy a Fidesz marad hatalmon a 2026. április 12-i választás után.

Ismét növelni tudta előnyét a Tisza Párt a Fidesszel szemben: amíg két hónapja 10 százalékpont volt a két nagy tömb közötti különbség, ez 12-re nőtt a választani tudó biztos szavazók körében. Ezzel párhuzamosan a DK támogatottsága bezuhant 1 százalékra - derül ki a Medián friss közvélemény-kutatási eredményeiből, amelyet a hvg360 mutatott be.

A cikk szerint a Tisza Párt tavaly novemberi adatok alapján közölt megtorpanása január első felére megszűnni látszik, a Fidesz–KDNP felpörgetett kampánya pedig nem hozott új szavazókat a kormánypártoknak. Mindazonáltal a Medián szerint az ellenzéki formáció elsősorban továbbra sem a Fidesz szavazótáborából tud leharapni, inkább az ellenzéki érzelmű szavazók állnak be egységesebben mögé. Mindezek eredménye, hogy a Fidesz stagnál, a Tisza pedig további két százalékponttal erősödött. A választani tudó biztos szavazók körében ugyanakkor még gyengült is a kormánypárt.

A mostani felmérés szerint csak a Fidesz és a Tisza Párt jut be biztosan a 2026-os parlamentbe, még a korábban esélyesnek tartott Mi Hazánk is az ötszázalékos küszöb körül áll,

a szélsőjobboldali párt ugyanis a teljes népességben és a választani tudók körében is esett 1-1 százalékpontot, így jelenleg 4, illetve 5 százalékon állnak a két csoportban. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága valamelyest növekedett, de így is messze vannak a küszöbtől, a teljes népességben 2 százalékon, a biztos pártválasztóknál pedig 3 százalékon állnak. A DK minden választói csoportban 1-1 százalékot esett, és jelenleg 1 százalékon áll.

A Tisza Párt támogatottsága jelenleg a teljes népességben 2 százalékos erősödést követően 40 százalék, a választani tudó biztos szavazóknál pedig 1 százalékpontos erősödéssel 51 százalék. A Fidesz-KDNP a teljes népességben 33 százalékon stagnál, a biztos szavazóknál pedig egy százalékot csökkenve jelenleg 39 százalékon állnak.

„A Fidesz és Orbán Viktor mindent elsöprő jelenléte a médiában, annak a nyomtatott sajtótól az óriásplakátokig terjedő teljes vertikumában tehát arra nem volt elég, hogy megállítsa az ellenzék vezető erejének előretörését, de arra igen, hogy kételyeket ébresszen az esetleges (és a lakosság abszolút többsége által áhított) kormányváltás esélyét illetően” - értékelt a Medián. A legtöbben ugyanis a preferenciák ellenére is még mindig úgy gondolják, hogy a Fidesz-KDNP fog nyerni, 44 százalék erre számít, míg a Tisza Párt győzelmére csak 39 százalék saccol.

Utóbbi megerősíti annak a felmérésnek az eredményeit, amely a Népszava megbízásából készült december végén.

A felmérést január 7-e és 13-a között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára a teljes mintában a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3,5 százalék.