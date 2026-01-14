A katasztrófavédelem szerint kedden 30 százalékkal nőtt a betegforgalom a kórházak traumatológiai osztályain

egészségügy;időjárás;közlekedés;rendőrség;áramellátás;vízellátás;Operatív Törzs;

2026-01-14 12:32:00 CET

A sürgősségi ellátásban pedig – egy átlagos januári naphoz képest – 10 százalékkal.

A HungaroMet jelentése szerint enyhül az időjárás, szerdán sem havazás, sem hófúvás nem várható az országban – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs szerdai ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten.

Mukics Dániel felidézte, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére figyelmeztetést adtak ki ónos eső veszélye miatt. Ez csupán figyelmeztetés és nem riasztás, ám mindenkit arra kérnek, hogy útnak indulás előtt nézze meg a met.hu weboldalt, ha pedig riasztás lenne érvényben, akkor aki teheti, ne induljon útnak. Csütörtökön ködös idő várható a déli országrészben, és pénteken sem várható veszélyes időjárási helyzet. Lezárt település és útszakasz továbbra sincs az országban, és sehol nincs érvényben súlykorlátozás – tette hozzá a szóvivő.

Mukics Dániel arról is beszélt, hogy

kedden 9 vármegye 12 településén és két budapesti kerületben összesen 3846 fogyasztási helyen akadozott az áramellátás.

A szolgáltató többségüknél elhárította hibát, és szerda reggel csupán Budapest XIII. kerületében 9 fogyasztási helyen akadozott az áramszolgáltatás.

Az ivóvízellátással 6 vármegye 14 településén és egy budapesti kerületben, összesen 1790 fogyasztási helyen volt probléma kedden.

Jelenleg már csak Tamásiban 15 és Gödön 16 fogyasztónál nincs víz.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, csupán néhány településen tapasztalható 1-2 napos csúszás, a hókotrásban és az utak síkosságmentesítésében pedig 139 munkagép dolgozik folyamatosan. A vasúti közlekedésben főként balesetek miatt, néhány vonalon váltóhibák miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, helyenként késések várhatók.

A buszok 5 és 30 perc közötti késéssel közlekednek. Nyolc település az utasbiztonsági szempontok miatt nem elérhető helyi buszjárattal, ezen települések listája az utinform.hu weboldalon elérhető, illetve van még olyan buszjárat, amely ugyan közlekedik, de néhány megállót nem érint.

A szóvivő felidézte, hogy kedden fennakadás volt a légi közlekedésben, az ónos eső miatt 10:25 óra és 13 óra között nem indított és nem fogadott járatokat a Liszt Ferenc repülőtér.

A lezárás alatt 8 járatnak kellett Grazban, Zágrábban vagy Belgrádban leszállnia.

A Liszt Ferenc repülőtéren az etióp légitársaság egyik áruszállító gépének orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóútról, a jármű pedig elakadt a hóban. Személyi sérülés nem történt, a járművet kiszabadították.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a Dunán a jégzajlás miatt továbbra is tilos a kishajók, csónakok és vízi sporteszközök közlekedése, és szerdától teljes hajózási zárlat lépett érvénybe a Tiszán.

A kórházak traumatológiai osztályain 30 százalékkal, a sürgősségi ellátásban 10 százalékkal növekedett meg a betegforgalom egy átlagos januári naphoz képest.

Vagyis az ónos eső miatt kedden az átlagosnál több baleset történt, ám műtétet elhalasztani sehol nem kellett az országban. A tűzoltókat kedden 112 téli időjárással összefüggésbe hozható esethez riasztották – mondta.

Kitért arra, kedden nem sokkal 9 óra után érkezett a jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy a VIII. kerületi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében tűz keletkezett. Mint kiderült, egy trafó gyulladt ki az iskola alagsorában, és emiatt 1125 embernek kellett elhagynia az épületet. A tűzoltók a tüzet megfékezték, a diákokat melegedőbuszokon, közeli önkormányzati, illetve egyházi épületekben helyezték el.

A rendőrség kedden 212 közlekedési balesethez vonult ki. Ezek közül egyik sem volt halálos, azonban 27 személyi sérülés történt. Továbbá a rendőrök 104 elszigetelten élő embernek nyújtottak segítséget.

Ugyancsak fokozottan, 770 esetben ellenőrizték a rendőrök a tó- és folyópartokat, annak érdekében, hogy az emberek betartsák a jégen tartózkodás szabályait. 26 embert kellett figyelmeztetni. Mukics Dániel kiemelte, hogy az enyhébb idő miatt vékonyodni fog a jégtakaró a természetes vizeken, és hangsúlyozta: senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes.