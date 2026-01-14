A tavalyi volt a tizedik legszárazabb december 1901 óta

elemzés;időjárás;hőmérséklet;csapadék;

2026-01-14 13:24:00 CET

Minden mérőállomáson fagypont felett volt a középhőmérséklet.

A tavalyi év decemberének középhőmérséklete a mérések alapján országos átlagban 3,0 Celsius-fok volt, ami jelentősen, 2,5 fokkal haladja meg az 1991–2020-as átlagot. Az anticiklonos idő miatt 2025. utolsó hónapjában kevés csapadék hullott – a havi csapadék országos átlagban csupán 13,8 milliméter, ami 70 százalékkal elmaradt az átlagtól – és ezzel a 10. legszárazabb december volt 1901 óta – derül ki a HungaroMet elemzéséből.

A tájékoztatás szerint minden mérőállomáson fagypont felett volt a decemberi középhőmérséklet, a tartósan anticiklonos, hidegpárnás idő miatt pedig nem alakult ki számottevő különbség a hegyi és síkvidéki területek között. A legalacsonyabb havi átlagot általában Kékestetőn mérik, viszont ebben a hónapban a magasabb hegycsúcsok gyakran az alacsonyszintű rétegfelhőzet fölött voltak, ahol napos és enyhébb volt az időjárás, emiatt nem a Kékesen volt a legalacsonyabb a havi középhőmérséklet, hanem Szentgotthárd Farkasfa állomáson.

Csapadék tekintetében az országon belül jelentősebb különbségek alakultak ki, a Dunántúl nyugati felén még esett 30–40 milliméter, a Dunától keletere viszont jellemzően 10 milliméter alatt, északkeleten nagy területen 0 és 5 milliméter között volt a havi csapadékösszeg.