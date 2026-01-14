Túlélők a télben: vannak, akiknek jól jön a budapesti hideg

Budapest;hideg idő;téli időjárás;

2026-01-14 10:44:00 CET

Az utcán jártunk utána annak, a régen látott zimankót hogyan fogadják a főváros lakói.

„Elszoktak itt már a magyarok a hótól, kérem, az van” – magyarázza Ábel, a nyugdíjas, akit Ferencvárosban egy kapualjban szólítottam meg, amikor a szeméttel óvatosan jött le az utcára, mivel a kapuja előtt rettentően csúszós a járda, és elesni hetvenöt évesen szerinte felér egy halálos ítélettel. „Combnyaktörés és annyi” – mondja. Egyébként a feleségével Erdélyből jött át a rendszerváltozáskor. „Na ott volt igazi tél, mínusz tízzel, tizenöttel. Ma? Már ott is meleg van, még a medve sem megy téli álomra újabban, hanem a falu szélén kukázva végigcsövezi a telet” – teszi hozzá.

Az emberek már elfelejtették, milyen az igazi hideg, azért ijedeznek most a fagytól, a városban érezhetően megcsappant az autós forgalom. „Úgy a felére” – becsüli Attila, a vízvezeték-szerelő, aki a segédjével éppen egy csőtöréshez megy alkatrészt venni. Szerinte ez angyali áldás, mivel most végre időre odaér mindenhová, és még parkolóhelyet is talál a belvárosban. Az ünnepek előtt a belvárosi megrendeléseket sorba vissza kellett dobnia, mivel egyszerűen nem tudott hol megállni. „Nyolc, kilenc, öt” – mondja, hogy mely kerületekbe nem vállalt kiszállást, most viszont nyugodtan tud közlekedni. „Sokan nem is indulnak neki az utaknak ilyen latyakban. Egy csomóan az utóbbi években hozzászoktak, hogy nem is vesznek téli gumit. Mi is csak azért vettünk, mivel ez céges autó, a főnök leírja az adóból. Azok is sokan vannak, akik a hegyvidéken – budai kerületekben, pilisi agglomerációban – laknak, és félnek, hogy ha leesik az ónos eső, akkor visszacsúsznak az autójukkal. Ezért, aki csak teheti, otthon marad, vagy tömegközlekedéssel indul el” – magyarázza.

„Végre most tényleg csak azok ülnek a városban az autóban, akiknek nagyon muszáj.”

Ennek megfelelően amerre csak jártunk a városban, dugig tömöttek voltak a metrók, villamosok. Érezhetően megugrott a Pilis felől a Nyugatiba érkező vonatokon is az utasok száma. „Az kellene még csak, hogy most a 10-es úton jöjjek, az még száraz időben is életveszélyes, pláne most” – mondták. Aki tudott, inkább otthon maradt dolgozni.

A kisebb boltok tulajai most lógathatják az orrukat. „Nagy csapás ez” – mondják az egyik barkácsboltban. Eleve holtszezon van, ráadásul az emberek inkább a plázák üzleteibe mennek ilyenkor, ahol egyszerre letudják nagyobb tételben a kaja- és az iparcikkvásárlást, míg a kis, független boltosok vevő nélkül maradnak. A barkácsüzletben, ahol érdeklődtünk, a szezonhoz képest is felére esett a forgalom.

Alaposan megugrottak viszont az ételfutárok megrendelései. Fa­rid pakisztáni, nagyjából egy éve él Magyarországon. Mint mondja, egy telet már lehúzott a bringán, mostanra megszokta a hidegben a melót.

Ha rendesen felöltözik és különösen odafigyel a kézvédőre, akkor a nulla fok és a mínusz öt között nincs nagy különbség, de menni kell, mert ilyenkor lehet legjobban keresni.

Bár bringázni a latyakos úton veszélyes, de Farid szerint a szokványos pesti csúcsforgalomhoz képest ez talán kevésbé problémás, mivel kevesebb az autó. Inkább a bicaját félti, mivel a sós hólé szétmarja az alkatrészeit.

A nagy hideg valamelyest a Duna-parti kocogók számát is leapasztotta. Az egyik futó elmondta: azért is ér rá, mivel a hétre szabit vett ki. Nemcsak a fagy miatt, de úgy volt vele, hogy nem erőlteti most a munkába járást. Ami a futást illeti, ha az ember felöltözik, akkor télen még jobb is a szabadtéri sport, mivel nem izzadja agyon az ember magát, mint a nyári hőségben. „Ha csak a sportról lenne szó, lehetne mindig tél” – hangzik véleménye.