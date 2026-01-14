Török Gábor a Medián új méréséről: Ha valóban ez a helyzet, akkor ez már nehezen megfordítható

közvélemény-kutatás;Medián;Török Gábor;

2026-01-14

Az elemző egyben figyelmeztetett, hogy mivel a kormánypárti és a kormánytól független intézetek mérései továbbra sem közelednek egymáshoz egy kicsit sem, valakik látványosan arcra fognak esni a 2026. április 12-i választás után.

Mint beszámoltunk róla, a Medián közzétette friss közvélemény-kutatásának eredményét, ez alapján a Tisza Párt tovább növelte előnyét a Fidesszel szemben és már 12 százalékponttal vezet a biztos pártválasztók körében.

Az adatokat kommentálva Török Gábor politikai elemző megállapította: a Mediánnál biztos hogy nem volt olyan négy évvel ezelőtt, hogy a legnagyobb ellenzéki erő három hónappal a választás előtt a teljes népességben 7, a biztos szavazók között 12 százalékponttal vezet a kormánypárt előtt. Felidézte, hogy 2021 decemberében a Mediánnál már 39-34-re vezetett a Fidesz a teljes népességben az ellenzéki összefogással szemben.

„A következtetés egyértelmű: ha valóban ez a helyzet (és nem az, amit a kormányoldali felmérések mutatnak), akkor ez - ahogy tavaly decemberben a 21 Kutatóközpont adatsora kapcsán is írtam - már nehezen megfordítható” - fogalmazott az elemző, aki azonban hozzáfűzte azt is: „Ebből amúgy az is következik, hogy miután egyáltalán nem látszik a sokak által várt közeledés a kétféle kutatási eredménysor között, vagy a Fidesz jelentős előnyét folyamatosan mutató kormányoldali adatközlők, vagy a Tisza vezetéséről már 2024 ősze óta beszámoló többiek kapnak majd egy hatalmas hiteltelenségi pofont (és egyben pecsétet) áprilisban. Érdemes lesz erre is figyelni és emlékezni.”