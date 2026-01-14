közvélemény-kutatás;Medián;Török Gábor;

Török Gábor a Medián új méréséről: Ha valóban ez a helyzet, akkor ez már nehezen megfordítható

Az elemző egyben figyelmeztetett, hogy mivel a kormánypárti és a kormánytól független intézetek mérései továbbra sem közelednek egymáshoz egy kicsit sem, valakik látványosan arcra fognak esni a 2026. április 12-i választás után.

Mint beszámoltunk róla, a Medián közzétette friss közvélemény-kutatásának eredményét, ez alapján a Tisza Párt tovább növelte előnyét a Fidesszel szemben és már 12 százalékponttal vezet a biztos pártválasztók körében.

Az adatokat kommentálva Török Gábor politikai elemző megállapította: a Mediánnál biztos hogy nem volt olyan négy évvel ezelőtt, hogy a legnagyobb ellenzéki erő három hónappal a választás előtt a teljes népességben 7, a biztos szavazók között 12 százalékponttal vezet a kormánypárt előtt. Felidézte, hogy 2021 decemberében a Mediánnál már 39-34-re vezetett a Fidesz a teljes népességben az ellenzéki összefogással szemben.

„A következtetés egyértelmű: ha valóban ez a helyzet (és nem az, amit a kormányoldali felmérések mutatnak), akkor ez - ahogy tavaly decemberben a 21 Kutatóközpont adatsora kapcsán is írtam - már nehezen megfordítható” - fogalmazott az elemző, aki azonban hozzáfűzte azt is: „Ebből amúgy az is következik, hogy miután egyáltalán nem látszik a sokak által várt közeledés a kétféle kutatási eredménysor között, vagy a Fidesz jelentős előnyét folyamatosan mutató kormányoldali adatközlők, vagy a Tisza vezetéséről már 2024 ősze óta beszámoló többiek kapnak majd egy hatalmas hiteltelenségi pofont (és egyben pecsétet) áprilisban. Érdemes lesz erre is figyelni és emlékezni.”

Az ellenzéki párt alelnöke, Molnár Csaba azon akadt ki, hogy a közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint a Demokratikus Koalíció mindössze egy százalékon áll.