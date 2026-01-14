Orbán Viktor Miskolcon folytatja DPK-s kampányturnéját

kampány;Miskolc;Orbán Viktor;Digitális Polgári Körök;

2026-01-14 15:23:00 CET

Január 17-én lehet meghallgatni a miniszterelnököt a DVTK Arénában.

Január 17-én szombaton újra háborúellenes gyűlést szerveznek a fideszes Digitális Polgári Körök, ezúttal Miskolcra - írja a hvg.hu.

A kampányeseményt délelőtt 11 órától tartják a DVTK Arénában, ahol felszólal Orbán Viktor is. A háborúellenesnek nevezett gyűlésekkel párhuzamosan aláírásgyűjtést is tartanak, amelyről a lap megjegyzi, hogy kísértetiesen hasonlít a Rákosi Mátyás vezette kommunista diktatúra hasonló tematikájú aláírásgyűjtéséhez az '50-es évek elején, amelynek végeztével nem kevesebbet jelentettek be az 1951. júniusi Filmhíradóban, mint hogy: „A Béke Világtanács felhívása nyomán indított béke-aláírási mozgalom befejeződött. Hazánkban több mint hétmillió dolgozó követelte az öthatalmi békeegyezményt.” Orbán Viktor ennyire azért nem ambiciózus, ő megelégszik kétmillió aláírással is.

A legutóbbi DPK-gyűlés Szegeden volt december 20-án, ahol valószínűleg némi baki csúszott a számításba, ugyanis véletlenül beengedtek egy ellenzéki érzelmű választópolgárt is, aki meg is kérdezte Orbán Viktort, hogy miért nem védik meg a gyerekeket, miért hazudtak a gyermekvédelemről és kinek a mocskosságait fedezik. Emellett kérdezte a kormányfőt a gyerekeink jövőjének ellopásáról is. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy a Szőlő utcában fiatalkorú bűnözők vannak, továbbá azt állította, hogy 2010 előtt pedofil bűncselekmények miatt 80 ember volt börtönben, ma pedig több mint 700. Hasonló baki novemberben, Győrben csúszott be a gépezetbe, amikor is a miniszterelnök valódi kérdéseket kapott a TV2 riporterétől.