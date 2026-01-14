Két gyanúsítottat hallgatott ki a rendőrség a Semmelweis Egyetemen kirobbant csalási botránnyal kapcsolatban

rendőrség;nyomozás;Semmelweis Egyetem;csalás gyanúja;

2026-01-14 17:14:00 CET

A nyomozás az egyetem egyik korábbi szervezeti egységének működését és annak volt vezetőit érinti. A történtek miatt szervezeti átalakítások is történtek.

Csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt két férfit hallgattak ki abban a nyomozásban, amely a Semmelweis Egyetemen zajlik - írja a Telex.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nem közölt részleteket arról, hogy kiket érint a gyanú, arra hivatkozva, hogy az eljárás továbbra is folyamatban van.

Az egyetem korábbi tájékoztatása szerint Merkely Béla rektor 2025. október 13-án tett feljelentést, miután azonnali hatállyal megszüntette a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) két vezetőjének jogviszonyát. A döntést azzal indokolták, hogy gazdasági visszaélés alapos gyanúja merült fel velük szemben, nemcsak a HSZI vezetése idején, hanem korábban is, amikor a két érintett a Hallgatói Önkormányzat elnöki, illetve alelnöki tisztségét töltötte be.

A portál megkereste a HSZI felmentett igazgatójának jogi képviselőjét annak tisztázására, hogy ügyfele érintett-e gyanúsítottként az ügyben. Az ügyvéd 2025 novemberében még azt közölte, hogy ügyfele nem gyanúsított, és vele szemben nem folyik büntetőeljárás. Most már úgy nyilatkozott, nem tudja sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy ügyfelét gyanúsítottként kihallgatták-e. A másik lehetséges érintettet, a HSZI korábbi igazgatóhelyettesét is megkeresték, ő azonban nem reagált.

A szervezeti egység honlapja időközben elérhetetlenné vált, az egyetem szenátusa 2025. november 27-én határozott az igazgatóság megszüntetéséről. Ehelyett a Támogató Szolgáltatások és Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága néven új egységet hoztak létre, amelynek feladatai közé tartozik a HÖK-höz kapcsolódó ösztöndíjak összehangolása és felügyelete is.

A felmentett igazgató három éven keresztül vezette a HÖK-öt, korábbi hallgatói beszámolók szerint szerepet vállalt az egyetemi közéletben. Az ugyancsak elbocsátott igazgatóhelyettes ebben az időszakban a HÖK alelnöki tisztségét töltötte be.

A HSZI éléről eltávolított vezetőnek korábban nyilvánosan elérhető szakmai weboldala és a munkájához kapcsolódó közösségi oldala is volt, amelyek mára részben vagy teljesen megszűntek. Jogi képviselője korábban azt közölte, hogy ezek az oldalak az érintett korábbi szakmai státuszához kötődtek. A menesztése előtt több egyetemi elismerésben részesült. Archivált önéletrajza szerint 2021-ben a Covid-19-járvány elleni szervezői és önkéntes tevékenységéért kapta meg első alkalommal a Pro Universitate érdemrendet. 2023-ban rektori dicséretben részesült, ugyanebben az évben ismét megkapta a Pro Universitate érdemrendet, valamint a Pro Juventute Universitatis díjat.