Két gyanúsítottja van az oroszországi kórházban elhunyt kilenc csecsemő ügyében indult nyomozásnak

egészségügy;Oroszország;kórház;csecsemő;újszülöttek;

2026-01-14 17:54:00 CET

A hatóságok vizsgálják, hogy a szibériai intézményben történt halálesetek összefüggésben állhatnak-e az egészségügyi ellátás megszervezésével és biztosításával.

Két vezető beosztású orvost tartóztattak le Oroszországban, miután ebben a hónapban kilenc újszülött halt meg egy szibériai kórház szülészetén - írja a BBC.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a kilenc csecsemő ugyanabban a novokuznyecki kórházban született meg.

Az Oroszországi Nyomozó Bizottság szóvivője azt mondta, hogy a január 1. és 12. közötti időszakban történtek a halálesetek, az első haláleset január 4-én történt. Szvetlana Petrenko a részletek közlése nélkül annyit mondott el, hogy a kórház egyik főorvosát, valamint az intenzív osztály vezetőjét vették őrizetbe, mivel nem megfelelően teljesítették hivatali és szakmai kötelezettségeiket az egészségügyi ellátás megszervezése és biztosítása közben. A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak együttműködőek, miközben a hatóságok döntenek a vádemelésről, valamint az előzetes letartóztatás elrendeléséről.

Egy olyan videót is nyilvánosságra hoztak, amelyen egy férfit kísérnek el, egy másikon pedig egy férfi iratokat ír alá egy egyenruhás tiszt jelenlétében. Tájékoztatásuk szerint az érintetteket és a tanúkat kihallgatták, valamint dokumentumokat foglaltak le, miközben a további bizonyítékok összegyűjtése folyamatosan zajlik. Jelenleg kilenc halottkémi vizsgálat van folyamatban. Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint a Kemerovói Területi Egészségügyi Minisztérium - amely szintén vizsgálatot folytat - közölte, hogy a csecsemők súlyos méhen belüli fertőzésben szenvedtek.

A kórház bejelentette, hogy a szokásosnál magasabb számú légúti fertőzés miatt nem fogad új betegeket.