Aleksandar Vučić tudja, de még nem árulja el, hogy ki veszi meg a NIS-t

Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is részt vesznek az értékesítési folyamatban.

Szerbia megbízható energetikai partner, nyitott minden befektető előtt, és kész a lehető legjobb feltételeket kínálni számukra - jelentette ki az ország államfője az Egyesült Arab Emírségekben.

Aleksandar Vučić a Tanjug hírügynökség szerint az Abu Dhabi Sustainability Week 2026 egyik panelbeszélgetésén egyebek közt reményét fejezte ki, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek egyaránt részt vesz majd a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásában, és hozzátette, úgy látja, a megoldás nincs messze. A NIS az Egyesült Államok szankciói alatt áll orosz többségi tulajdona miatt.

Amikor a NIS-ben lévő orosz részesedés értékesítéséről folytatott tárgyalások állásáról, valamint azokról az értesülésekről kérdezték, amelyek szerint Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is bekapcsolódtak az egyeztetésekbe, Vučić azt mondta, nem mondhat el mindent addig, ameddig el nem küldik az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (OFAC) a feltételrendszert tartalmazó levelüket.

Hozzátette, reméli, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek egyaránt részt vesznek a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének értékesítéséhez vezető eljárásban, és véleménye szerint a megoldás nincs messze.