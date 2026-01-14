Magyar Péter: Összeomlott Orbán Viktor kampánya, bíróság mondta ki, hogy a pártnak semmi köze a „Tisza-csomagnak” nevezett dokumentumhoz

ítélet;hazugság;Fővárosi Törvényszék;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-14 20:40:00 CET

elszámoltatást ígér azokbnak, akik részt vettek a lejárató anyag elkészítésében.

Egy elsőfokú bírósági ítéletre hivatkozva alaptalannak minősítette a Tisza Párthoz kötött dokumentumokra épített kormányzati állításokat az ellenzéki párt elnöke.

Mint ismert, a megismételt eljárásban megismételt eljárásban a Fővárosi Törvényszék a Tisza Pártnak adott igazat az Indexszel szemben az úgynevezett Tisza-adó csomagjáról szóló cikk ügyében.

Magyar Péter szerint en született döntéssel súlyos csapás érte Orbán Viktor és a Fidesz kampányát. Elmondása szerint a bíróság egy közel ötórás tárgyalást követően kimondta, hogy az Indexen megjelent állítások az úgynevezett Tisza-adó csomagjáról nem feleltek meg a valóságnak. Értelmezése szerint a bíróság rögzítette, hogy a 600 oldalas dokumentum teljes egészében valótlan, tévesen állították be a Tisza Párt gazdaságpolitikai programjaként. Az ítélet kimondta, hogy a szóban forgó anyagnak nincs köze a párthoz, és abból semmilyen következtetés nem vonható le a Tisza gazdaságpolitikai terveire vonatkozóan.

A Tisza Párt elnöke szerint a dokumentumot mesterséges intelligencia felhasználásával írták, olyanok is szerepelnek benne, akik nem kapcsolódnak a párthoz. Minden eleme hamisítvány, beleértve a tartalmat és az aláírásokat is – jelentette ki.

Magyar Péter úgy véli, a dokumentum elkészítése, közzététele és széles körű terjesztése súlyos jogsértések sorozatát jelenti, egy jogállamban pedig mindazoknak, akik ilyen jellegű hamisításban és közpénz felhasználásában részt vettek, távozniuk kell a közéletből. Ide sorolta a politikai megrendelőket, a dokumentum előállítóit, a tartalmat közlő médiumok vezetőit és a kormánypárt irányítóit is.

Az ellenzéki politikus szerint egy esetleges politikai változást követően elszámoltatásra készülhetnek mindazok, akik az érintett anyagok létrehozásában és finanszírozásában közreműködtek, továbbá következményekkel nézhetnek szembe azok is, akik ellenszolgáltatás fejében vagy külső kényszer hatására vesznek részt vitatott tartalmú kiadványok terjesztésében. Emlékeztetett, a friss közvélemény-kutatások azt jelzik, hogy a választók többsége elégedetlen a kormányzati kommunikációval és a közpénzek felhasználásával.

„A magyar emberek jelentős többségének végleg elege van az orbáni hazugságokból, elege van abból, hogy Orbán Viktor az ő pénzüket költi a legaljasabb hamisításokra, miközben több tízezer család tűzifa hiányában hideg házakban hajtja álomra a fejét, és nincs fertőtlenítőszer a magyar kórházakban. A Tiszának még sosem volt ennyi támogatója, mint most, az emberek menekülnek a Fidesztől és ettől az aljas maffiától” - fogalmazott Magyar Péter.