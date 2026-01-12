Megismételt eljárásban pert nyert a Tisza Párt az Index ellen

hamisítvány;index;adóemelés;fellebbezés;helyreigazítási per;megismétlés;pernyertesség;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-12 15:21:00 CET

A kormánypárti lap, amelyet helyreigazításra kötelezett a bíróság, nem érti a helyzetet, de közölte, hogy fellebbez.

A bíróság az Index elleni perben ma kimondta: a Tisza terveként bemutatott kamudokumentum az orbáni propaganda hazugsága. Az első betűtől az utolsóig – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke posztjában nem ismertette pontosan a határozatot, csak a per megnyerését a kormánypárti portálon augusztus 26-án megjelent, „Egy, az Index birtokába került feljegyzésből kiderül: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt” cikke ügyében.

– Orbán Viktor propagandalapja, az Index már nyáron brutális adóemelésekről hazudozott egy hamisított dokumentumra hivatkozva. Azóta a teljes Fidesz ezt a hazugságot tolja. Most már bírósági papírjuk is van róla, hogy ez is csak egy ócska hazugság volt. Mint minden szavuk. A valóság az, hogy a TISZA-kormány az adócsökkentés és a nyugdíjemelés kormánya lesz – tette hozzá Magyar Péter.

Ezzel szemben az Index „Az ismételt elsőfokú eljárás érthetetlen módon megváltoztatta a Tisza Párt Index elleni helyreigazítási pere eredményét” című közleménynek nevezett cikkben taglalta az ítéletet, de annak érdemi részét nem említette. – Az ügy eljárástörténete az elmúlt hónapokban szokatlan fordulatokat vett. A bírósági gyakorlattal ellentétesen közéleti-társadalmi vitában foglalt állást – írták, ám gyorsan megjegyezve, hogy „ezek további részletezésére jelen közleményünkben nem térünk ki”.

Mint arról lapunk is beszámolt, a múlt szeptemberi első fokú perben a Fővárosi Törvényszék az Index magyarázatát fogadta el. A Telex akkor megszerezte azt az ellenkérelmet, amelyet a 2020 óta a NER égisze alatt működő lap ügyvédje, Bodolai László nyújtott be az ellenzéki párt által indított helyreigazítási perben. Ez azzal érvelt, hogy a cikk nem is a Tisza Pártról szól, és amúgy is, csak véleményt fogalmaztak meg benne. Ezt az Index annak ellenére állította, hogy a cikk nem úgy néz ki, mint egy publicisztika, és értelmezni is nehéz másképpen, mint hogy az a Tisza Pártról szólna.

– A felperesek fellebbezése nyomán a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet eljárásjogi okból hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot, arra hivatkozva, hogy a tényállás nem került kellően feltárásra. Az újra lefolytatott első fokú eljárás során – a korábbi tárgyalással megegyezően – az Index tanú meghallgatását kezdeményezte, aminek az első első fokú tárgyaláson nem adtak helyt. Az újratárgyalt elsőfokú tárgyaláson a meghallgatott tanú vallomása ellenére a bíróság ezeknek érdemi súlyt nem tulajdonított, és az ítélet rendelkező részében olyan közlemény közzétételére is kötelezte az Indexet, amely az eddigi gyakorlat szerint nem lehet sajtó-helyreigazítási per tárgya – írták, azt állítva, hogy „az ítélet tartalmi koncepciója már a tárgyalást megelőzően kialakult”. Közölték, hogy fellebbeznek.