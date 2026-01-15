Sior-karcok Skóciából

Skócia;karikatúrák;Fekete Valér Sior;

Edinburghban „a magyar Banksy” helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát; képeit sokan gyűjtik, keresik, ma már galériákban is árulják, mi pedig ismét összegyűjtöttünk belőlük egy csokorra valót.

Fekete Valér Sior közel egy évtizede Skóciában él a családjával, onnan figyeli a hazai közéletet. Amikor a lázadó egri telepi punkból lett történelem- és franciatanár éppen nem kertet épít vagy háztetőt mos, akkor rajzol. Bármire, ami csak a keze ügyébe akad, alkotás születik filccel, sprével. Ezután otthagyja műveit a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket. És ma már gyűjtők fenik a fogukat egy jó Siorra...