Síntörés miatt késésekre kell számítani a győri vasútvonalon

Budapest;MÁV;Győr;vonatközlekedés;síntörés;

2026-01-15 07:42:00 CET

A MÁV közölte, hogy a csapadékos, állandóan fagypont alatti időjárás nem alkalmas a pályahiba végleges helyreállítására.

A tíz éve nem tapasztalt mennyiségű hóval és erős faggyal szembeni védekezés az év legelső napja óta folyamatos a MÁV-csoportnál, ám a zord idő sajnos így is több helyen okoz károkat a hálózaton. Ezúttal ráadásul az egyik fővonalon kell jelentős fagykárt elhárítani, a Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál ugyanis olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani – írja a Mávinform.

A közlemény szerint ez csak a kétvágányú szakasz érintett egyik vágányának lezárásával, a pálya áteresztő képességének átmeneti szűkítésével lehetséges. A helyreállítási munkálatokat a csúcsidőn kívüli órákra időzítették, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a rendkívül forgalmas és zavarérzékeny pálya vasúti közlekedésében. A MÁV kiemeli, a csütörtök délelőtti váltójavítás és egyvágányú közlekedés azonban így is türelmet és alkalmazkodást igényel a vonalon közlekedő utasoktól, a biztonság érdekében ugyanis

az érintett váltón azonnal 10 km/órás sebességkorlátozást kellett bevezetni, ami a győri fővonal forgalmában jelentős késéseket okozhat.

A hazánkat jelenleg is sújtó csapadékos, állandóan fagypont alatti időjárás ráadásul nem alkalmas a pályahiba végleges helyreállítására, a nappali, kevésbé fagyos órákban elvégezhető beavatkozással azonban ideiglenesen javítható, és az adott szakaszon már 40 km/órára emelhető a biztonságos vasúti közlekedés sebessége. Az eredeti pályasebesség a végleges helyreállítást követően állhat vissza.

A hibaelhárítás ideje alatt a vonatok a Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, így az elővárosi vonatok megosztva, a távolsági vonatok pedig esetenként hosszabb menetidővel közlekednek.

Az ideiglenes forgalmi rendet a MÁV Országos Haváriaközpontja folyamatosan felügyeli, pótlóbuszokat állít forgalomba és készenlétbe is, valamint az állomásokon a MÁV munkatársai segítik a helyszíni utastájékoztatást.