Kiszáll a politikából Ungár Péter, gyerekvédelmi dolgozó lesz

gyermekvédelem;LMP;Ungár Péter;

2026-01-15 07:02:00 CET

Nem indul újra a 2026. április 12-én esedékes választáson, de az LMP-ből nem lép ki.

Nem indul a 2026-os választáson és teljesen felhagy a politikával Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő, egyben az ellenzéki párt társelnöke – mondta el a hvg.hu-nak a politikus.

Ungár a portálnak nyilatkozva úgy fogalmazott,

„szociálpolitikával valójában már régóta foglalkoztam országgyűlési képviselőként is, de a jövőben a szociális területen, azon belül is a gyermekvédelemben szeretnék dolgozni”.

Ungár Péter először az idősgondozásban akart részt venni, de végül a gyermekvédelem mellett döntött. A portál kérdésére hozzátette, ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a kegyelmi ügy óta jóval nagyobb, országos figyelem irányul erre a szférára.

„Nem ezért találtam ki, az ilyen ügyek mindig is közel álltak hozzám, csak a jövőben már nem politikusként szeretnék ezzel foglalkozni”

– jelentette ki. Azt pontosan nem tudta megmondani, mikor, illetve minek a hatására jött ennek az éles karrierváltásnak az ötlete, mert ahogy fogalmazott, „ez egy folyamat vége volt, de 2024 szeptemberében már biztos voltam benne, hogy ezt szeretném csinálni”.

„Benne lenni, napi szinten egy gyerekotthonban dolgozni egyáltalán nem olyan, mint ahogy az a médiából látszik” – jegyezte meg, ráadásul szerinte a botrányos ügyek jelenleg elviszik a fókuszt a valódi problémákról és a valódi szakemberek munkájáról. Ungár ezt arra alapozza, hogy 2024 novembere óta önkéntesként dolgozik egy fővárosi gyermekvédelmi intézményben, ahol főleg gyerekekkel foglalkozik, a legkisebb közülük 3 éves, a legnagyobb 18, de az utógondozásban 25 éves fiatalokkal is volt már teendője.

Ungár már átment a területen elhelyezkedéshez szükséges pszichológiai vizsgálaton is, jelenleg pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésére jár, hogy a szakirányú végzettsége is meglegyen. Tervei közt szerepel, hogy külföldön is megtapasztalja, más országokban hogyan működik a gyermekvédelmi szakellátás.

A 2026. április 12-én esedékes választáson így nem indul újra, de az LMP-ből nem lép ki.

Azt viszont a jelenlegi társelnök nem tudta megmondani, vajon megmarad-e az LMP, ha abbahagyja a politizálást.