Halálra gázolt egy embert egy 77 éves férfi az Üllői úton, a repülőtéren fogták el a rendőrök

2026-01-15 09:39:00 CET

Elszámoltatása folyamatban van.

Elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott egy autós csütörtök hajnalban, 2 óra 44 perc körül Budapest IX. kerületében, az Üllői úton – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárást indított. Azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak. A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van.