kormányinfó;

2026-01-15 10:49:00 CET

Horvátország bejelentette, hogy bevezetik a sorkatonaságot, elképzelhetőnek tartja-e ennek bevezetését Magyarországon? – tette fel a kérdést a HírTV. Gulyás Gergely azt mondta, miután Magyarország nem a háború, hanem a béke pártján áll, nincs aktualitása a sorkötelezettség visszaállításának. Megjegyezte, a kabinet már akkor beszélt erős hadseregről és haderőfejlesztésről, amikor az EU-ban még ez nem volt divat.

A Tisza Pártról szóló kérdésre azt állította, hogy képviselőiknek számtalan olyan nyilatkozata van, amelyből az látszik, hogy megvetik az átlag választópolgárokat. A riporter azt is állította, hogy egy tiszapárti felkészítő anyagban megjelent, hogy a vidéki emberekről lenézően beszélnek. Gulyás Gergely ezt úgy kommentálta, hogy politikai pártoktól és politikusoktól elvárható, tiszteljék a választópolgárokat és a véleményüket tartsák tiszteletben.

Szerdán Magyar Péter megosztotta, hogy a Medián 12 százalékpontos előnyt mért a Tiszának, csakhogy ezt követően a DK-s Molnár Csaba kérdőre vonta a közvélemény-kutatót, miután pártjuknak egyszázalékos támogatottságot mértek. Gulyás Gergely szerint hónapok óta azt látjuk, hogy a közvélemény-kutatók egy része vágyvezérelt felméréseket készít, a mostanit is egy Tisza Pártot támogató felmérésnek tartja.