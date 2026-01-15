kormányinfó;

2026-01-15 11:14:00 CET

A következő uniós csúcsokon kire számíthat Magyarország Ukrajna kérdésében, nem kell- attól tartani, hogy az ukrán finanszírozást megpróbálja az Európai Bizottság egy feles többséges döntéssé alakítani – hangzott el a Mandiner kérdése. Akikre számíthatunk, azok a visegrádiak, valószínűleg továbbra is csak hárman – válaszolta Gulyás Gergely, hozzátéve, meglátják, a józan ész mennyi teret nyer, hiszen az utóbbi időszakban a nagy országok közül a franciák és az olaszok is elkezdték azt pedzegetni, hogy mégiscsak Európa fizetőképességének, az európai választók tűrőképességének is kell legyen határa Amit most látunk, ez ezermilliárd euró fölötti összeg, amit ők igényelnek, megkapnak, illetve az EU már megígérte nekik, a veszély reális – folytatta.

Ehhez tagállami befizetésekre vagy az EU-s költségvetés elfogadására van szükség, amelynek 80 százaléka így Ukrajnába menne. Ehhez egyhangúságot nehéz összehozni, a hitelfelvételnél tagállami beleegyezésre feltétlenül szükség van, de a tagállami befizetést sem lehet szerintük elrendelni egyszerű többséggel.

Az Otthon Start Program esetében eddig 34 ezer hiteligénylést nyújtottak be, több mint 18 ezer hitelt már folyósítottak. Az átlagéletkor 34, év igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint, átlagos futamidő 21,5 év – sorolta. Hozzátette, jelenleg 10 lakásvásárlásból 4 otthon startos ügyfelekhez köthető, élénkült az ingatlanpiac, és az első lakásvásárlók aránya 40 százalékkal nőtt. Felmérik a Mercosur megállapodás hatásait, a mezőgazdasági tárcának már van erről egy összeállítása, mely területeknek okozhat ez kihívást.