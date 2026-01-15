Az ügyészség a még el nem évült bűncselekmények felderítésével kezdi

A HVG kérdésére Gulyás Gergely felidézte, kiderült, hogy tavaly nyár óta a rendőrség birtokában vannak a nevelői bántalmazást bemutató kamerafelvételek. Közölte, ez egy nyomozati anyag része volt, az ügyészség pedig azoknak a cselekményeknek a felderítésével kezd, amelyek még nem évültek el.Már 2025 nyarán a nyomozóknál voltak a Szőlő utcai felvételek arról, hogy Kovács-Buna Károly javítóintézetis fiúkat bántalmaz
A hideg idő miatt sokan kifuthatnak a földgáz rezsivédett árat garantáló havi mennyiség-korlátból, , döntöttek ennek megemeléséről? Gulyás Gergely közölte, az Energiaügyi Minisztérium foglalkozik a kérdéssel.