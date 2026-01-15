Vlagyimir Putyin szerint az „ukrajnai válságot” az orosz érdekek semmibe vétele okozta

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;

2026-01-15 17:38:00 CET

A nemzetközi jogot megsértő Oroszország elnöke hangsúlyozta: fontos lenne betartani a nemzetközi jogot!

Az ukrajnai válság a közvetlen következménye annak, hogy semmibe vették Oroszország érdekeit, és kockázatokat hoztak létre Moszkva biztonságának szempontjából – jelentette ki az MTI tudósítása szerint Vlagyimir Putyin csütörtökön Moszkvában azon a rendezvényen, amelyen új moszkvai nagykövetek megbízóleveleit vette át.

Az orosz elnök szerint abból kell kiindulni, hogy a biztonságnak valóban átfogónak, azaz egyenlőnek és oszthatatlannak kell lennie. Mint fogalmazott, a biztonság nem biztosítható csak egyesek számára, mások biztonságának rovására.

„Ez az elv szerepel a nemzetközi jog alapvető dokumentumaiban. Ennek az alapvető, létfontosságú elvnek a figyelmen kívül hagyása soha nem vezetett semmi jóra és nem is fog vezetni. Ezt jól példázza az Ukrajna körüli válság, amely a közvetlen következménye annak, hogy éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország jogos érdekeit, és célzottan törekedtek biztonságunk veszélyeztetésére, a NATO-blokknak az orosz határokhoz való közelítésére” – hangoztatta Putyin.

Ennek apró szépséghibája, hogy az orosz elnök úgy hivatkozik a nemzetközi jogra, hogy 2014-ben jogellenesen annektálta a Krím félszigetet, 2022-ben pedig teljes körű inváziót indított egy szuverén állam, Ukrajna ellen. Putyin az eseményen egyébként megerősítette, hogy Oroszország folytatja céljainak elérését Ukrajnában, valamint azt is hangoztatta, hogy Moszkva támogatja az ENSZ központi szerepének megerősítését a világ ügyeiben.

Nemrég írtunk róla, hogy ugyan egyre nehezebb és költségesebb az ukrajnai agresszív háború folytatása, egyelőre semmi nem utal rá, hogy a Kremlben a békében, vagy akárcsak tűzszünetben gondolkodnának. Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is azt gondolja, hogy erőforrásaik kimeríthetetlenek, miközben az elmúlt hónapokban voltak már olyan nyilatkozatai, amelyekben maga is elismerte, hogy bajok vannak az orosz gazdaságban.