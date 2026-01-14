Volodimir Zelenszkij átfogóbb változtatásokat tervez a mozgósításban

Ukrajna;háború;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2026-01-14 18:37:00 CET

Az új védelmi miniszterrel folytatott egyeztetést követően az elnök arról számolt be, hogy a légvédelem megerősítése, a technológiai képességek fejlesztése, valamint a hátország működését érintő rendszerszintű feladatok kerülnek előtérbe.

Lényegesen átfogóbb változtatások szükségesek az ukrán mozgósítási rendszerben - közölte egy szerdai, az X-en közzétett bejegyzésében Volodimir Zelenszkij.

Az államfő minderről azt követően írt, hogy találkozott az újonnan kinevezett védelmi miniszterrel, Mihajlo Fedorovval. Mint fogalmazott, „már megszülettek azok a döntések, amelyek igazságosabban osztják el az állományt a harcoló dandárok között”. Ugyanakkor jelezte, „a mozgósítási folyamatban ennél jóval szélesebb körű változtatásokra van szükség, amelyek több mozgásteret biztosítanak egyrészt Ukrajna védelmi és biztonsági erői, másrészt az ország gazdasági folyamatai számára is.”

Magán az egyeztetésen az ukrán állami média beszámolója szerint Zelenszkij több kulcsfontosságú munkairányt jelölt meg a minisztérium számára, amelyek célja a front technológiai megerősítése, valamint a hátországban szükséges rendszerszintű változások végrehajtása. Első számú prioritásként a légvédelem kérdését nevezte meg. Az elnök olyan konkrét intézkedéseket vázolt fel, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani az orosz támadások kivédése érdekében.

Elmondása szerint Fedorov feladata lesz az Ukrán Fegyveres Erők technológiai képességeinek megerősítése, hogy meg lehessen állítani a megszálló erők előrenyomulását. A közeljövőben átfogó felülvizsgálat indul a védelmi ágazat finanszírozásáról, a hiányosságok megszüntetése, valamint a fronton szolgáló katonák juttatásainak növelése érdekében. A védelmi minisztériumnak gondoskodnia kell arról, hogy minden harcoló dandár megfelelő mennyiségű pilóta nélküli eszközzel legyen ellátva. Külön hangsúlyt kap a speciális drónok beszerzése, amelyek alkalmazásával a frontvonaltól távolabbi területeken is elérhetők az ellenséges célpontok.