Donald Trump katonai beavatkozással fenyeget az amerikai bevándorlási hatóság elleni tüntetések miatt Minnesotában

bevándorlás;Egyesült Államok;Donald Trump;Minnesota;Minneapolis;

2026-01-15 17:13:00 CET

Az amerikai elnök bevetné az 1807-es úgynevezett „felkelésellenes törvényt”.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azzal fenyegetőzött, hogy életbe lépteti az úgynevezett „felkelésellenes törvényt” (Insurrection Act) Minnesotában, amely alapján katonákat vezényelhet az államba, ahol napok óta heves tüntetések zajlanak a minneapolisi utcákon a bevándorlási hatóság (ICE) emberinek erőszakos fellépése miatt – írja a Reuters.

Az 1807-es jogszabály lehetővé tenné az elnöknek, hogy bevesse a katonaságot egy esetleges lázadás leverésének céljából.

„Ha Minnesota korrupt politikusai nem tartják be a törvényt, és nem állítják az ICE hazafiait támadó hivatásos agitátorokat és lázadókat, akik csak a munkájukat próbálják végezni, életbe léptetem a felkelésellenes törvényt”

– írta Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön.

A hírügynökség beszámolója szerint az elnök már így is közel 3000 szövetségi tisztet küldött Minneapolis környékére, akik fegyverrel járőröznek a város utcáin, miközben katonai stílusú álcázó ruházatot és arcukat eltakaró maszkokat viselnek. Trump legutóbbi fenyegetése néhány órával azután érkezett, hogy egy bevándorlási tiszt lelőtt egy venezuelai férfit, aki állítólag menekült egy minneapolisi közlekedési ellenőrzés elől.

A nagyvárosban múlt szerdán váltak hevessé a tiltakozások a Trump-kormány bevándorláspolitikája miatt, miután egy tüntetésen a bevándorlási rendészet egy tisztje halálosan megsebesített egy nőt, aki autójával a hatósági emberek felé hajtott, megtagadva az utasítást, hogy szálljon ki a gépkocsiból. A bevándorlási hatóság jelenléte elleni tüntetések szombaton is folytatódtak Minneapolisban, és ezeken részt vett több demokrata párti kongresszusi képviselő is, akik követelték, hogy beléphessenek a bevándorlási hatósághoz tartozó szövetségi épületbe, amelyben őrizetbe vett illegális bevándorlókat tartanak fogva. Megmozdulást tartottak New Yorkban is az illegális bevándorlók elleni hatósági intézkedéssorozat miatti tiltakozásul, valamint tüntetést hirdettek meg Los Angelesbe, Chicagóba és az Egyesült Államok több más városába.